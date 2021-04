Padre le pide a la justicia de Nueva York casarse con hijo biológico

Propuesta de matrimonio entre personas del mismo sexo. Foto / Misiones Online

Un hombre, cuya identidad e información en general se mantiene en reserva por su propia petición, solicitó a la justicia de Nueva York, Estados Unidos, que se le permitiera contraer matrimonio con su propio hijo biológico.

Según reporta el periódico Clarín, el hombre demandó a la corte federal de Manhattan para que revoque las leyes vigentes que prohíben las prácticas incestuosas. El hombre afirma que esas prácticas pertenecen a la “autonomía individual”, y cada quien debería ser libre de practicarlo o no.

El hijo del demandante, quien ya es una persona adulta, está de acuerdo con la solicitud y también pidió que su identidad se mantuviera bajo reserva, debido a que la noticia puede generar rechazo o repugnancia en distintos segmentos sociales que considerarían el caso como una acción inmoral.

En la demanda presentada el pasado 1 de abril, el hombre argumenta que la revocación de la ley le permitiría a él y a su hijo contraer matrimonio legal y experimentar una intimidad más expresiva y un nivel más alto de espiritualidad entre ambos.

Delito de tercer grado

Sin embargo, la ley actual del estado de Nueva York establece una pena de 4 años de cárcel para las personas que cometan incesto, debido a que es considerado un delito grave de tercer grado, por eso es que el matrimonio del demandante y su hijo no podría realizarse y ambos serían condenados a pagar fuertes sumas en concepto de multas, además de ir a prisión.

Uno de los principales obstáculos en este tipo de casos, según la Oficina del Secretario de la Ciudad, es que en las licencias de matrimonio oficiales en los cinco distritos neoyorkinos, se solicita la información del padre y madre biológicos de los contrayentes, así como establecer que no hay impedimentos legales que eviten oficiar el matrimonio, lo cual chocaría con el delito de incesto que origina, en este caso, la relación.

En los documentos consultados por el periódico local The New York Post no se conoce el contexto de la relación, ni siquiera el género de los involucrados, solo se sabe que son padre e hijo y que no pueden procrear, lo que significaría que son personas del mismo sexo.

El padre, por su parte, afirma que mientras no sea revocada la ley que condena el incesto no le pedirá matrimonio oficialmente a su hijo, debido a que “tendría que soportar el daño emocional” de no poder estar legalmente casados.