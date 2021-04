EE.UU: Muere en prisión Bernie Madoff, el mayor estafador de la historia

Bernie Madoff, autor de la mayor estafa piramidal de la historia. Foto / AlbertoNews

Nueva York, Estados Unidos | AFP | Bernie Madoff, el autor intelectual de la mayor estafa piramidal de la historia, falleció en prisión a los 82 años, informó el martes el Buró de Prisiones de Estados Unidos (BoP).

"Podemos confirmar que Bernard Madoff murió el 14 de abril de 2021 en el Centro Médico Federal de Butner, en Carolina del Norte", indicó un portavoz del BoP en un correo electrónico.

El comunicado precisó que las causas de la muerte deben ser determinadas por un médico forense.

Madoff fue sentenciado a 150 años de cárcel en 2009 por estafar a decenas de miles de personas en varios países del mundo.

El valor total de la estafa fue estimado en hasta 63.000 millones de dólares.

En febrero pasado el abogado de Madoff había informado que su cliente padecía una enfermedad terminal y no quería morir en prisión.

Según el abogado, Brandon Sample, Madoff sufría "una enfermedad renal terminal, entre otras enfermedades graves".

"El Buró de Prisiones concluyó en septiembre de 2019 que Madoff tiene menos de 18 meses de vida a raíz de la naturaleza terminal de su insuficiencia renal", escribió Sample al pedir clemencia.

El diario The Washington Post informó entonces que Madoff precisaba atención médica las 24 horas y solo se transportaba en silla de ruedas.

El pedido de clemencia de Madoff, que quería hacer las paces con sus nietos y morir en su casa, fue denegado por el BoP.

"He pasado 11 años en prisión y con bastante franqueza, puedo decir que los he sufrido", dijo Madoff en una entrevista con el Post.

"No ha habido un solo día en prisión en que no sienta la culpa por el dolor que he causado a las víctimas y a mi familia", sostuvo.

El fraude de Bernie

Un esquema piramidal o esquema Ponzi es una forma de fraude que requiere constantemente de inversiones frescas de nuevas víctimas para pagar ganancias a los inversores más antiguos. El efectivo de los nuevos inversores se utiliza para pagar a clientes ya existentes hasta que el esquema eventualmente colapsa.

El fraude de Madoff quedó al descubierto en 2008, cuando el financista ya no pudo satisfacer la demanda creciente de los clientes que querían retirar sus inversiones. Muchos perdieron su dinero.

Madoff nunca invirtió un centavo del dinero que sus clientes le confiaron.

Las autoridades estadounidenses han confiscado unos 4.000 millones de dólares vinculados a Madoff y esperan devolver este dinero a sus decenas de miles de víctimas.

El Fondo de Víctimas de Madoff realizará pagos a más de 30.000 personas en todo el mundo que fueron estafadas por el financista entre los años '70 y la década del 2000, según el Departamento de Justicia.