Renuncia Kim Potter, la Policía que disparó al afroamericano Daunte Wright

Kim Potter, la agente de Policía que disparó fatalmente al afroamericano Daunte Wright. Foto / People.com

Kim Potter, la agente de Policía que disparó fatalmente al afroamericano Daunte Wright en EE.UU. ha presentado su renuncia este martes, informa ABC News.

"Me ha encantado cada minuto de ser una agente de Policía y servir a esta comunidad lo mejor que puedo, pero creo que es mejor para el interés de la comunidad, el departamento y mis compañeros oficiales si dimito de inmediato", escribió la mujer de 26 años en una carta.

Daunte Wright fue detenido el domingo mientras conducía por un barrio residencial. Los policías descubrieron que tenía "una orden pendiente" y trataron de arrestarlo. A continuación se produjo un forcejeo y el joven logró liberarse y entrar en su coche. En respuesta, una agente abrió fuego y lo hirió de bala. El hombre se dio a la fuga en su coche, pero acabó chocando contra otro vehículo. Fue declarado muerto en el lugar. Según la versión oficial, la oficial involucrada en su muerte usó por error una pistola en lugar de un táser inmovilizador.

Asimismo, el jefe de la Policía de Brooklyn Center, Tim Gannon, también ha presentado su renuncia.

Rechazan versión policial

Los padres de Duante Wright, rechazaron este martes la versión del Departamento de Policía local, que señala que su muerte fue un "accidente".

"No puedo aceptar eso. Perdí a mi hijo. No volverá nunca. No puedo aceptar eso, un error, que ni siquiera suena bien. Esta agente de policía ha estado en el cuerpo durante más de 26 años. No puedo aceptar eso", señaló Aubrey Wright en el programa "Good Morning America", de la cadena estadounidense ABC.

En este sentido, uno de los abogados de la familia, Jeffrey Storms, criticó que el departamento policial "salga y simplemente califique esto como un accidente" y lo consideró "inadecuado" e "insuficiente".