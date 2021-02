Marmota Phil pronostica 6 semanas más de invierno en EE.UU.

Cada 2 de febrero se celebra en Estados Unidos y Canadá el denominado 'Día de la Marmota'. Foto / MARCA

Los entrenadores de la marmota Phil, el animal meteorólogo más famoso de Pennsylvania, dicen que el roedor peludo pronosticó seis semanas más de tiempo invernal cuando salió de su madriguera el martes por la mañana para realizar sus deberes del Día de la Marmota.

Los miembros del “círculo íntimo” de Phil despertaron a la criatura peluda a las 7:25 a.m. en Gobbler’s Knob en Punxsutawney, Pensilvania, para ver si veía su sombra o no, informó The Associated Press.

Poco después de que se revelara la predicción de este año, uno de los miembros del círculo íntimo compartió un mensaje que dijo que Phil le había dicho ese mismo día: “Después del invierno, espera ver una de las primaveras más hermosas y brillantes que hayas visto”.

Otro miembro del “círculo íntimo” señaló la singularidad del año pasado.

“La gente ha estado haciendo referencia al Día de la Marmota. Se ha sentido que a veces todos vivimos el mismo día una y otra vez”, dijo uno de los miembros.

“El Día de la Marmota también nos muestra que la monotonía acaba. El ciclo se romperá”, indicó. “Hoy es el Día de la Marmota, solo hay uno”, agregó. “Literalmente, se avecina un nuevo día en el horizonte”.

El espectáculo del Día de la Marmota aún continuaba, pero debido a la pandemia de coronavirus, los juerguistas no pudieron ver a Phil y celebrar en persona: este año, todo fue virtual e incluyó recortes de cartón para representar a los espectadores.

Una transmisión en vivo, que tuvo más de 15,000 espectadores en un momento dado, reprodujo imágenes del Día de la Marmota anterior antes de la gran revelación.