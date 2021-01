EE.UU: Médico roba vacunas contra el coronavirus para su familia y amigos

Foto: El abogado de Gokal afirma que las vacunas iban a caducar de cualquier modo/Referencia

Un médico estadounidense está acusado de robar nueve dosis de la vacuna contra el coronavirus para administrarlas a familiares y amigos, informan medios locales.

Según la Policía, el doctor Hasan Gokal, de 48 años, robó los frascos el 29 de diciembre de un centro de vacunación en Humble (Texas), donde trabajaba. Un semana después se lo contó a uno de sus colegas, que posteriormente dio la información al gerente. Tras una investigación interna, el médico fue despedido del Departamento de Salud y su caso de delito menor fue remitido a los tribunales.

Te puede interesar: Cancelan miles de citas en EE.UU. ante escasez de vacunas contra el coronavirus

"Abusó de su posición para poner a sus amigos y familiares en la fila antes de las personas que habían pasado por el proceso legal para estar allí", señaló la fiscal del condado de Harris, Kim Ogg.

Sin embargo, el abogado de Gokal afirma que las vacunas iban a caducar de cualquier modo, y el médico las administró a "personas que cumplían con los criterios para recibirla".

En caso de que Gokal sea declarado culpable, enfrentará una multa de 4.000 dólares y hasta un año de prisión.

Escasez de vacunas

Centros sanitarios a través de EE.UU. han tenido que comenzar a cancelar miles de citas para suministrar la vacuna contra la covid-19 ante la escasez de dosis, lo que está provocando desesperación e interrogantes sin respuesta de funcionarios de salud.

La situación es especialmente grave en Texas, que tiene un promedio de alrededor de 20.000 nuevos casos al día, lo que genera preocupaciones sobre si los funcionarios podrán frenar la propagación cuando no puedan conseguir las vacunas que necesitan desesperadamente para hacerlo, indica este sábado The New York Times.