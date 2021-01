Diarios de EE.UU. culpan a Trump de violencia y piden su destitución

Diarios de EEUU culpan a Trump de la violencia y piden su destitución / Fotografía: AP

Coincidiendo en sus titulares de portada en la confirmación final de la victoria electoral del demócrata Joe Biden, los principales diarios del país publican este jueves editoriales en los que achacan a Trump la responsabilidad del asalto al Capitolio y piden que pague las consecuencias.



"Trump provocó el asalto al Capitolio. Debe ser destituido", tituló The Washington Post su editorial, en el que asegura que su negativa a aceptar su derrota electoral y su incitación a sus seguidores provocaron el asalto al Capitolio "por parte de una turba violenta que sobrepasó a la Policía y expulsó al Congreso de sus cámaras mientras debatía el recuento de votos electorales".



"La responsabilidad de este acto de sedición recae directamente en el presidente, quien ha demostrado que su permanencia en el cargo representa una grave amenaza para la democracia estadounidense. Debería ser destituido", agregó.



"Después de repetir una sarta de teorías de la conspiración absurdas sobre las elecciones, instó a la multitud a marchar hacia el Capitolio", insistió.

🇺🇸 Instalan vallas alrededor del Capitolio de Estados Unidos después de que cientos de partidarios del presidente Donald Trump irrumpieran en el edificio https://t.co/0PSSlZ2GOC — Reuters Latam (@ReutersLatam) January 7, 2021

El diario The New York Times coincide en responsabilizar a "la retórica sediciosa de Trump" y a "sus facilitadores republicanos en el Congreso" del ataque y asegura que "debe haber consecuencias".



"Les dijo que pelearan, que podía unirse a ellos e, incluso mientras asaltaban el edificio, se negó durante horas a decirles que se detuvieran, a condenar sus acciones, a levantar un dedo en defensa de la Constitución que juró preservar y proteger", dijo el diario.



"Fue la actuación de un hombre que no estaba dispuesto a cumplir sus deberes de presidente ni a afrontar las consecuencias de su propio comportamiento (...) Debe rendir cuentas a través de un juicio político o de la justicia penal", agregó.



El diario Los Angeles Times carga contra el Partido Republicano en su editorial y dice que lo sucedido se puede considerar "un motín, una insurrección, una tragedia, un intento de golpe de Estado", pero de ningún modo "una sorpresa".

Diarios le dicen a Trump que es hora de "irse a casa"

El diario californiano considera que con las dos semanas de mandato que le quedan a Trump, "no parece haber tiempo suficiente para llamarlo a rendir cuentas de la única forma significativa que establece la Constitución, que sería un nuevo juicio político".



"En cambio, simplemente debemos contar con el Congreso y los miembros responsables de la Administración actual para evitar que (Trump) haga más daño antes de que se escape de la ciudad para siempre", agregó.



El Miami Herald es más directo y pide "invocar la 25 enmienda" de la Constitución para destituir al gobernante.

🔸 Editores del diario The @washingtonpost piden la destitución de Trump.



➡️ Un editorial del diario The Washington Post pidió este miércoles en la noche la destitución del presidente Donald Trump.



Más 👉 https://t.co/8okxKZeFSF. pic.twitter.com/PrnsXNhNBp — Univision Noticias (@UniNoticias) January 7, 2021

"Es hora para el presidente Trump -como les dijo a los matones violentos y radicales que lo apoyan pase lo que pase, que se arrastraban sobre el Capitolio de EE.UU. como arañas; que violaron las cámaras del Congreso; que se enfrentaron descaradamente a agentes de la ley abrumados y mal preparados; que obligaron a los legisladores a refugiarse- de 'irse a casa'", reza el editorial.

Con sus "actos antidemocráticos", Trump lideró esta "insurrección tanto como si estuviera asaltando el Capitolio él mismo", dijo el diario, que calificó al mandatario de "hombre indecente" que no estaba capacitado para la Presidencia cuando fue elegido y no lo está "en los últimos trece días" de su mandato.

🇺🇸 Líder de los Demócratas del Senado, Chuck Schumer, pide que Donald Trump sea removido inmediatamente del cargo pic.twitter.com/SNKQ8IOHoq — Reuters Latam (@ReutersLatam) January 7, 2021

Finalmente, el Boston Globe asegura que los republicanos no deberían sorprenderse de que "un monstruo peligroso se desatara" este miércoles en el Capitolio, ya que "ellos lo crearon".



"Una vez que fue un faro para las democracias de todo el mundo, Estados Unidos es ahora un país cuyo presidente ha desencadenado un intento de golpe, transmitido para que el mundo lo vea", indicó EFE.