Foto:EEUU.: Madre abandona a su bebé en la puerta de la nueva novia de su ex/ Cortesía

Una madre despechada abandonó a su bebé de tres meses en la puerta de una extraña en Deltona, Florida. Cuando su novio se separó de ella, Melissa Kelly, de 33 años, dejó al hijo de ambos en la casa de Patricia Tillman, la madre de la nueva novia de su ex. Según reporta Daily Mail, la mujer tenía una crisis nerviosa y dijo que ya no podía cuidar a su hijo.

Te puede interesar: EE UU.: Hombre mató al hijo de su novia, pisoteándole la cabeza

Una cámara de seguridad captó el momento en que la madre llegó con el niño y tocó el timbre de la casa para abandonarlo el 15 de noviembre sobre las 11 p.m.

Tillman llamó al 911 para reportar el suceso. La joven madre le aseguró que su ex, Clayton Zinck, vendría a buscar al bebé, pero el padre nunca llegó a recogerlo. Según reportó WESH, la policía encontró a la madre en Astor unas horas después. Las autoridades revelaron que Kelly le había mandado un mensaje de texto a su ex amenazandolo: "por favor no me hagas botar a este bebé en la basura".

Negligencia

Después de que él la dejara, Kelly también le dijo que se suicidaría tomando drogas. La madre ahora enfrenta cargos por abandonar al niño y negligencia. Kelly salió de la cárcel tras pagar una fianza de $2,000, pero tendrá que regresar a la corte el 23 de noviembre.

Daytona Beach News Journal reporta que cuando dejó al bebé, tenía el pañal sucio y una infección en la piel contagiosa. Tillman reveló que trató de llamar al padre y a los abuelos paternos del bebé pero nadie vino a buscarlo. El pequeño se encuentra bajo la custodia del Departamento de Niños y Familia del estado de Florida, y fue llevado a un hospital para tratar la infección en la piel.