Video: tiroteo en el que murió el rapero King Von

El tiroteo ocurrió a las afueras de un club nocturno en Atlanta, Georgia, EE.UU., el 6 de noviembre de 2020. Foto: Twitter



El video del tiroteo ocurrido la madrugada del pasado viernes a las afueras de un club nocturno en Atlanta (Georgia, EE.UU.) en el que perdieron la vida dos personas, incluyendo al rapero King Von, fue publicado en la Red.

Por el hecho fue detenido un joven de 22 años, identificado como Timothy Leeks, quien resultó herido en la balacera y permanece bajo custodia policial en el Hospital Grady, informan medios locales.

Inicialmente se reportaron tres víctimas fatales, pero el sábado las autoridades precisaron que uno de ellos estaba con vida, aunque en estado crítico. La identidad del segundo fallecido no ha trascendido hasta el momento.

ADVERTENCIA: El siguiente video puede herir su sensibilidad

King Von recibió un disparo durante el tiroteo que resultó mortal. A pesar de que tenía una carrera bastante joven que empezó en el 2018, el joven de 26 años era uno de los más prometedores del panorama del rap actual, y hace una semana lanzaba un tema, 'The Code', que ya acumula más de 3 millones de visualizaciones.

Tres discos y antecedentes

King Von nació en Chicago pero inició su carrera de rapero tras mudarse a Atlanta. Formaba parte del catálogo de Only de Family, el sello del rapero Lil Durk, había situado dos de sus discos, 'Grandson, Vol. 1' (2019) y 'Levon James' (2020). Considerado uno de los artistas con más proyección, King Von había lanzado a finales de octubre un nuevo álbum, 'Welcome To O'Block'.

En el 2014 King Von, que pisó por primera vez la cárcel con 16 años y tiene antecedentes por posesión ilegal de armas de fuego, fue acusado de matar a una persona y herir a otra. Se demostró su inocencia unos años después y fue entonces cuando su amigo Lil Durk le acogió en su colectivo musical con la idea de alejarlo de los problemas.