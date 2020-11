Arranca jornada electoral en Puerto Rico

Abren los colegios electorales en Puerto Rico para las elecciones generales / Fotografía: EFE

Como territorio perteneciente a Estados Unidos, aunque no forma parte del mismo, Puerto Rico acude a las urnas también este martes 3 de noviembre. No obstante, los puertorriqueños no votarán por los candidatos presidenciales Trump o Biden, sino por las autoridades locales.

Para los comicios que se celebran este martes en Puerto Rico, el registro local de votantes cerró con 2.356.744 electores inscritos, los cuales podrán ejercer su derecho al sufragio en 110 locales previstos para ello en el archipiélago boricua desde las 09H00 local (13H00 UTC).

Medidas de Seguridad para Electores con COVID-19 pic.twitter.com/jPmcL9aS1u — Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico (@ceedepuertorico) November 3, 2020

La lista contiene más de 700.000 votantes que no viven ya en Puerto Rico o dejaron de votar en la todavía colonia estadounidense hace tiempo, lo cual generó críticas.

El presidente de la Comisión Electoral Estatal (CEE) de Puerto Rico, el juez Francisco Rosado Colomer, indicó que cuando cierren los centros de votación podrán ofrecer resultados preliminares y no contundentes, aunque confiables. Según lo dispone el Código Electoral, la CEE emitirá una primera certificación preliminar a las 22H00 local (02H00 UTC del miércoles).

Gobernación del Estado libre asociado

El cargo más importante en disputa en las elecciones puertorriqueñas es la Gobernación del Estado libre asociado, luego de la crisis política de 2019. En estos comicios se disputan la Gobernación Pedro Pierluisi, del Partido Nuevo Progresista (PNP); Carlos Delgado Altieri, del Partido Popular Democrático (PPD); Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); Alexandra Lúgaro, del Movimiento Victoria Ciudadana; César Vázquez, del Proyecto Dignidad; y Eliezer Molina, candidato independiente.

Sin mayores contratiempos la celebración del Voto Adelantado en Precintos celebrado hoy sábado, 31 de octubre de 2020. pic.twitter.com/7f80EcZs85 — Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico (@ceedepuertorico) November 1, 2020

Además de la elección a la Gobernación, comisionado residente, Legislatura y Alcaldías, los habitantes de Puerto Rico votarán este 3 de noviembre en una consulta de estatus "estadidad sí o no". Con la misma, deciden si solicitan convertirse en el número 51 de los Estados Unidos o mantienen su condición actual de "Libre Asociado", aunque dicha consulta no está avalada por el Congreso estadounidense.

Esta es la sexta consulta que se celebra, los sondeos dan ganador al "sí" para que la isla sea un Estado, informó Telesur.