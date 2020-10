Foto: EEUU.: Joven mata a balazos a su hermano gemelo/Cortesía

Un joven de Florida ha sido arrestado bajo cargos de homicidio involuntario por la muerte de su hermano gemelo.

De acuerdo a las autoridades, Thomas Parkinson-Freeman, de 23 años, le disparó a su gemelo Mathias mientras ambos se apuntaban con armas de fuego.

Según el departamento de Policía de Gulfport, FL, los hermanos se encontraban dentro de un vehículo junto a un amigo en común cuando sucedió el incidente afuera de su hogar. Los hermanos habían estado platicando y bromeando antes de los disparos, sin ningún tipo de problema aparente.

“No había indicio de ningún conflicto”, comentó la policía.

De acuerdo a las autoridades, Mathias apuntó una pistola a Thomas que hizo que este reaccionara sacando su propia arma y apretando el gatillo. “[Mathias] fue herido mortalmente después de haber sido impactado en la cara cuando se descargó la pistola”, según las autoridades.

Thomas fue arrestado el lunes y liberado el mismo día bajo una fianza de $30,000, de acuerdo a documentos de las autoridades carcelarias.

Defensa propia

La policía dijo que Thomas había estado usando la funda para portar armas con la que había estado presumiendo que estaba armado, de acuerdo a People.

“Los detectives concluyeron que Thomas no actuó en defensa propia cuando apuntó y disparó su pistola, ya que le comentó a los detectives que no temía [por su vida] y que no creía que Mathias tenía la intención de dispararle”, según un comunicado de prensa policial. “Thomas dijo que reaccionó automáticamente basado en su entrenamiento y que no sabe por qué lo hizo”.