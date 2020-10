Foto: EEUU: Niña de tan solo 12 años muere infestada de piojos/Referencia

Kaitlyn Yozviak, una niña de 12 años de edad, murió tras sufrir un ataque cardíaco derivado de una anemia severa. Su fallecimiento, según los investigadores, se produjo a causa de la grave infestación de piojos que padeció durante tres años.

La Oficina de Investigaciones de Georgia ha revelado a principios de esta semana que la menor sufrió un dolor físico excesivo debido a esta negligencia médica, según informa WMAZ-TV.

La noticia se dio a conocer hace solo unos días cuando una llamada alertó a las autoridades de que la pequeña estaba inconsciente y se desplazaron hasta el lugar para comprobar qué ocurría.

Cuando los agentes llegaron a la vivienda, encontraron una escena que dejó horrorizados a quienes allí se hallaban. El interior de la casa, donde se encontraba el cuerpo de la niña, estaba sucio y en pésimo estado, con decenas de bichos recorriendo el colchón en el que se encontraba y asomando por los numerosos agujeros de los peluches que llenaban el cuarto.

La vida de la menor no fue nada fácil. Pese a que sus progenitores estuvieron a punto de perder su custodia pocos días después de su nacimiento, lograron hacerse cargo de ella. Sin embargo, y lejos de disfrutar de una infancia feliz, creció en un hogar repleto de gatos, heces, piojos y otros animales, según contó Ryan Hilton, uno de los encargados del caso, al mismo medio.

Foto: EEUU: Niña de tan solo 12 años muere infestada de piojos/Referencia

En 2018 los servicios sociales recibieron la primera denuncia hecha por los vecinos de la zona. Horrorizados, juraban que Kaitlyn y sus dos hermanos vivían en condiciones insalubres.

En ese momento, la pequeña fue enviada a casa de una tía durante seis días. Al acabar este tiempo, tuvo que volver a casa de sus padres y, desde entonces, los acusados no tuvieron ningún tipo de contacto con las autoridades hasta el terrible desenlace.

Padres acusados de asesinato

Sin embargo, las cosas no marchaban bien. Varios vecinos del lugar relataron a los investigadores que no habían visto a la menor jugar en el jardín en el último mes. Este hecho, lejos de no implicar nada, ha indicado a los investigadores que es posible que la pequeña ya no tuviera fuerzas para salir.

Ambos progenitores, retenidos y sin derecho a pagar fianza, han sido acusados de asesinato en segundo grado. También se enfrentan a un delito de maltrato infantil.

Los hermanos de la menor, por su parte, se encuentran a cargo de las autoridades infantiles en Estados Unidos.