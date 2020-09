Sin rencores, mujer le dona riñón a policía que la había arrestado

Foto: Operación de trasplante de riñón.

La vida es impredecible y a veces la ayuda llega de donde menos se espera. Eso es precisamente lo que le ha ocurrido a Terrel Potter, que cuando era policía detuvo varias a la exdrogaticta y delincuente Jocelynn James, quien le ha terminado donando un riñón, informa Fox News.

Jocelynn, residente en Russellville (Alabama, EE.UU.), tenía graves problemas con las drogas y entre el 2007 y 2012 fue arrestada 16 veces. Uno de los que la metió entre rejas fue Potter.

Desde aquel momento pasaron 8 años, durante los que Jocelynn dejó de consumir e intentó arreglar su vida. Potter, por su parte, empezó a tener graves problemas de salud. En noviembre del 2019 los médicos le advirtieron de que su riñón estaba funcionando solo al 5% y que necesitaba un trasplante, pero para conseguirlo debía de esperar entre 7 y 8 años.

Lea además: AztraZeneca reanuda ensayos de vacuna contra el COVID-19

El expolicía estaba desesperado e hizo una publicación en Facebook, donde pedía un donante. La única persona que respondió a su llamada fue nada más y nada menos que Jocelynn.

"Si me preguntaran 100 nombres de quién podía darme un riñón, su nombre no estaría en la lista. Es increíble que estuviera dispuesta a hacerlo", contó Potter, quien todavía no lo puede creer.

Tras confirmarse la compatibilidad, el 21 de julio ambos se sometieron a la operación, que fue un éxito.

Jocelynn, que ahora se está recuperando de la adicción a las drogas, espera que su historia inspire a los demás a no rendirse.

"Quiero que la gente se dé cuenta de que hay ayuda para ellos", aseguró. "No importa lo que suceda en tu vida. Siempre puedes darle la vuelta", explicó la mujer.