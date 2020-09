Menor de 12 años cargaba con 3 pistolas en su escuela en Florida

Foto: Menor con arma de fuego.

Un estudiante de 12 años llegó a su escuela en Florida con tres armas de fuego y municiones. El menor de edad fue arrestado el jueves. Afortunadamente no hubo tiroteo. El incidente ocurrió en una escuela privada en Callahan, cerca de Jacksonville. El adolescente enfrenta cargos por posesión ilegal de un arma de fuego en un plantel escolar.

Al revisar su escritorio, las autoridades encontraron un dibujo de un atacante con un arma de fuego rodeado de cadáveres, reportó la oficina del alguacil del condado de Nassau. La madre del niño le contó a los oficiales que su hijo había matado accidentalmente a su perro con una pistola de perdigones. La mujer pensó que había cerrado con llave la caja fuerte donde tenían guardadas las armas de fuego en la casa, pero aparentemente el estudiante pudo abrirla. No se ha reportado aún si la madre podría enfrentar cargos criminales.

De tu interés: Tropas de Estados Unidos sufrirán consecuencias tras elecciones

Una maestra notó que el estudiante tenía dos loncheras muy pesadas y le preguntó qué llevaba adentro. Cuando ella las abrió y vio dos armas, el estudiante le dijo que las había traído para mostrárselas al director de la escuela. Mientras los policías lo estaban interrogando, notaron que el adolescente tenía una tercera pistola en su posesión y rápidamente se la quitaron.

El alguacil Bill Leeper declaró al diario The Florida Times Union: "Es perturbador y alarmante que un estudiante pueda traer cualquier pistola a una escuela, mucho más si son tres". El caso sigue bajo investigación y la identidad del estudiante no ha sido revelada por su edad. "Los padres tienen que asegurarse de que cualquier arma de fuego que tengan en su hogar esté guardada correctamente para que los niños no pueden tener acceso a ellas", enfatizó el alguacil. "No solo es peligroso, es algo castigado por la ley".