Trump dice que no dará más tiempo a TikTok para vender sus activos

(EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró este jueves inflexible con la aplicación TikTok, propiedad de la china ByteDance, al reafirmar que la empresa tiene hasta el 15 de septiembre para vender sus operaciones en Estados Unidos a una empresa local o tendrá que irse del país.

En declaraciones a la prensa, el mandatario dijo que la fecha límite del 15 de septiembre se mantiene y no habrá extensiones.

"No, no voy a extender la fecha límite, no. Es el 15 de septiembre, no habrá ninguna extensión de la fecha límite de Tik Tok", aseveró Trump antes de meterse en el avión presidencial para viajar al estado de Michigan, clave para las elecciones de noviembre y donde hoy dará un mitin.

"O se cerrará o lo venderán"

"Lo de TikTok -dijo- está evolucionando, veremos qué pasa. O cierran o lo venderán. Así que, o cerraremos TikTok en este país por razones de seguridad o será vendido".

En reiteradas ocasiones, el presidente ha asegurado que TikTok supone una "amenaza" para la seguridad nacional de Estados Unidos, razón por la que impuso la fecha límite del 15 de septiembre, y está buscando forzar su venta a una empresa estadounidense como Microsoft, que ha mostrado interés por la popular red social.

TikTok, que en EEUU tiene más de 80 millones de usuarios, es una de las redes sociales que más ha crecido en los últimos años, donde se ha convertido en el principal entretenimiento para muchos adolescentes y un canal de marketing para importantes celebridades.

El Ministerio de Asunto Exteriores de China se opone a la venta forzada de TikTok, una operación que en su opinión viola los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC).