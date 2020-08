Illinois prohíbe a estudiantes a vestir pijama durante sus clases online

Estados Unidos alcanzó este miércoles la cifra de 5.191.689 casos confirmados de la COVID-19. Foto / Emol.com

El estado de Illinois en Estados Unidos emitió un decreto escolar en que prohíbe a sus estudiantes usar pijamas durante las clases a distancia u online.

El manual de convivencia escolar 2020-2021 establece que los pantalones para dormir no están permitidos en la escuela y extendió la restricción a las casas de los jóvenes que este aprendiendo de manera remota, según informó The New York Times.

"No necesitamos estudiantes en pijama mientras están en sus clases por Zoom", señaló el secretario de estudios Jason Wind a toda la comunidad educativa del estado.

Te puede interesar: Mercado de Pekín reabre sus puertas tras brote de virus en Junio

Si bien el inicio de las clases está programado para el 31 de agosto, el anuncio ya generó el rechazo tanto de los jóvenes como de los padres.

"No creo que tengan derecho a decir lo que sucede en mi casa", señaló Elizabeth Ballinger al medio local WCIA-TV.

Una maestra de la zona expresó que "hay una pandemia, muchos padres han perdido sus trabajos y los niños están haciendo lo mejor que pueden. ¿Y van a tratar de obligarlos a cómo deben vestirse en su propia casa?"

Frente a esto, el departamento de educación señaló que valora las opiniones generadas y que están más preocupados con cumplir con las recomendaciones de salud para que sus más de 14 mil estudiantes estén seguros para la vuelta a clases presenciales dos veces a la semana.

La cifra de muertes más alta desde mayo

Estados Unidos alcanzó este miércoles la cifra de 5.191.689 casos confirmados de la COVID-19 y la de 165.909 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins, con un salto en la cifra de muertes que no se había visto desde mayo.

También puedes ver: Rusia mantiene "estrecho contacto" con la OMS sobre la creación de su vacuna

Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del jueves) es de 52.839 contagios más que el martes y de 1.429 nuevas víctimas fatales, contagiadas en su mayoría en el fuerte rebrote de julio, tras una apresurada reapertura. Si bien en las últimas semanas han bajado los contagios, luego de que los datos pasen a ser manejados federalmente, los expertos aguardan los efectos del reinicio de clases presenciales, ordenado en numerosos condados y apoyado por el presidente, Donald Trump.