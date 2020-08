Indignación en Estados Unidos: la policía arrestó a un niño discapacitado

El niño fue registrado en un centro de justicia juvenil en Key West por un delito grave de agresión. Foto / Infobae

Un niño con discapacidad fue arrestado hace dos años, cuando apenas tenía ooho años de edad, en una escuela de Cayo Hueso, en el estado norteamericano de Florida. Ahora, su familia presentará una demanda contra la ciudad después de que se publicara un vídeo en el que se ve cómo un policía sufre para ponerle las esposas porque es demasiado pequeño.

Las redes sociales explotaron con estas imágenes y son miles las personas que se preguntan dónde está la ayuda terapéutica al menor en vez de la opción policial de recluirlo en un centro de detención del condado de Monroe. Se grabó en la zona de los famosos Cayos, unas islas del sur de Florida donde viven personas con un gran nivel adquisitivo.

El vídeo, que se grabó hace dos años, fue hecho público este martes por el abogado de la familia, Ben Crump, conocido por representar varios casos de afroamericanos sometidos a discriminación o abuso policial. Uno de los últimos fue el de George Floyd, muerto el pasado mes de mayo a manos de un policía blanco en Minnesota, lo que provocó una ola de protestas en todo Estados Unidos.

Medía poco más de un metro

Crump anunció que presentará una demanda contra la ciudad de Cayo Hueso, contra el distrito escolar del condado de Monroe y contra los agentes que estuvieron a cargo del arresto. Lo hará en representación de la madre del niño, Bianca Diegennaro, ya que "el menor fue puesto en el asiento trasero de un vehículo policial, llevado a un centro de detención y acusado del delito de agresión, pese a que no significaba ninguna amenaza para los agentes ni para el personal de la escuela".

El abogado explicó que "con 1,07 metros de alto y 29 kilos de peso, este pequeño no representaba peligro para nadie". Según Crump, pese a que el niño estaba en un Programa Individualizado de Educación (IEP, por sus siglas en inglés) porque padece discapacidades, fue dejado a cargo de una maestra sustituta que "no sabía o no le preocupaban" sus necesidades especiales.

Detalló que la maestra lo forzó a moverse a donde ella quería, a lo que el menor respondió con agresividad. La docente sustituta llamó entonces a la policía, que amenazó al niño con la cárcel y le dijo que tenía un problema muy serio. El abogado ha denunciado que "este es un ejemplo angustioso de cómo nuestro sistema y nuestras políticas educativas entrenan niños para ser criminales tratándolos como criminales. Si es condenado, este niño será un criminal convicto a los 8 años".