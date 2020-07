Muere el icónico presentador de televisión Regis Philbin

Foto: Icónico presentador de televisión estadounidense Regis Philbin/Hollywood Reporter

Regis Philbin, el icónico presentador de televisión estadounidense, falleció la noche del viernes 24 de julio a los 88 años por causas naturales, según informó su familia este sábado a la revista People.

“Nos entristece mucho compartir que nuestro querido Regis Philbin murió anoche por causas naturales a un mes de su 89 cumpleaños”, indicaron sus allegados en una declaración, en la destacaron el apoyo de sus seguidores durante su carrera de seis décadas.

Nacido en El Bronx (Nueva York) en 1931, Philbin se convirtió en un rostro emblemático de la televisión en EE.UU. gracias a su “legendario sentido del humor y su singular habilidad para hacer que cada día fuera digno de comentario”, señaló su familia.

Saltó a la fama en 1988 como copresentador del programa “Live! with Regis and Kathie Lee” (En directo con Regis y Kathie Lee), en el que permaneció 23 años, y fue conductor de la primera temporada de exitosos concursos como “Who Wants to Be a Millionaire” (Quién quiere sr millonario) o “America’s Got Talent” (América tiene talento).

Este sábado, figuras de la sociedad estadounidense se hacían eco de la noticia, entre ellas el presentador y humorista Jimmy Kimmel, que afirmó en Twitter que Philbin “deja atrás una familia hermosa y un legado en televisión que probablemente no podrá igualarse”.

La presentadora Kelly Ripa, que sustituyó en el año 2000 a Kathie Lee como copresentadora de Philbin en el programa “Live!”, dijo en una entrevista a The New York Times el año siguiente que este era “el mejor contador de historias del mundo” y consideró su capacidad para conectar con las audiencias “un don”.

En 2004, fue reconocido con el récord Guinnes por haber pasado más de 16 mil horas frente a una cámara de televisión, fruto de una pasión que comenzó a mitad del siglo del siglo pasado, con roles en los programas “The Tonight Show” y “The Joey Bishop Show” antes de hacerse su propio nombre.

Graduado en Sociología en la Universidad de Notre Dame (1953), Philbin se abrió paso en el sector del entretenimiento y cosechó numerosos premios, hasta contar con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y el galardón a toda una vida de los Daytime Emmy Awards.

Su acento neoyorquino, su voz y su carisma lo elevaron hasta el estatus de icono de las mañanas de televisión en EE.UU., y, como buena estrella de la cultura pop, ha aparecido haciendo cameos en multitud de espectáculos, como las series “The Simpsons”, “How I met your mother” o “Seinfeld”.

En lo personal, se casó dos veces, en primeras nupcias con Catherine “Kay” Faylen, con quien tuvo dos hijos; y tras divorciarse, con Joy Senese, con quien tuvo otros dos hijos. En los últimos años había tenido algunos problemas de salud y tuvo que someterse a una intervención cardiovascular y a una sustitución de cadera.