Muere Mary Kay Letourneau, la maestra que violó a su alumno de 12 años

Letourneau era maestra de sexto grado de una escuela del estado de Washington cuando comenzó la relación ilegal con Vili Fualaau. Foto / Daily Mail

Mary Kay Letoruneau, una maestra conocida por haber protagonizado uno de los mayores escándalos sexuales de la historia de los Estados Unidos, murió el pasado lunes tras luchar durante seis meses contra un cáncer que terminó con su vida de manera casi fulminante. Tenía 58 años.

En las últimas horas del martes, su familia emitió un comunicado confirmando la noticia: “Mary luchó incansablemente contra esta terrible enfermedad. Mary y todos nosotros encontramos una gran fortaleza al tener a nuestros familiares inmediatos y cercanos juntos para unirse con ella en esta ardua lucha. Hicimos todo lo posible para cuidar a Mary y a los demás mientras los mantuvo cerca y se mantuvo cerca“.

Letourneau era maestra de sexto grado de una escuela del estado de Washington cuando comenzó la relación ilegal con Vili Fualaau, en 1997, que era alumno suyo y por entonces solo tenía 12 años. Como consecuencia de esta relación abusiva, la mujer -que en aquella época tenía 34- fue sentenciada a siete años de prisión por violación de menores. Incluso, antes de que él cumpliera 15 años, la mujer quedó dos veces embarazadas: nacieron Audrey, de 22 años, y Georgia, de 20.

La historia de abuso

Ella tenía 34 años, y él, 12. Aunque la historia de Letourneau y Fualaau se destapó en 1997, hace ya más de dos décadas, sigue siendo el escándalo más sonado de relaciones sexuales entre maestras y alumnos en los Estados Unidos. La ex maestra asegura no haber tenido la menor idea de que estaba cometiendo un delito. Simplemente no lo sabía, dice, y quienes la conocen pueden atestiguar que por su carácter nunca sería capaz de hacerlo.

Nacida el 30 de enero de 1962 en Tustin, California, Mary Kay Letourneau estaba casada y tenía cuatro hijos en el momento en que ella decidió tener relaciones sexuales con su alumno de sexto grado.

Su entonces esposo, Steve Letourneau, empezó a sospechar de infidelidad y descubrió decenas de notas que ella le mandaba a Vili. Hablaron, Mary reconoció lo que estaba pasando y le dejó claro que se trataba de un niño. Steve discutió el asunto con alguien de su familia, que a su vez lo reportó al Distrito Escolar, y en marzo de 1997, la maestra fue arrestada y procesada en la corte.

La declararon culpable de dos cargos de violación de un menor y, mientras esperaba sentencia, dio a luz a la primera hija de Fualaau. El acuerdo con la fiscalía dejó la condena en seis meses de cárcel, tres de ellos suspendidos, y la obligación de no tener contacto con el menor por el resto de su vida.

Pero no pasó mucho tiempo antes de que un policía la sorprendiera con Fualaau mientras tenían sexo en un auto.

La mujer volvió a los tribunales. La misma jueza que antes le había impuesto una generosa sentencia, Linda Lau, la condenó a seis años de prisión, que Mary Kay Letourneau cumplió entre 1998 y 2004. Allí, en la cárcel, nació la segunda hija de Fualaau, que pronto se fue a vivir con su hermana, a la casa del padre y de la abuela paterna.

Soona Vili, la madre del estudiante, demandó a la dirección de la escuela, acusándola de no supervisar correctamente a los profesores y de permitir la violación de un menor.

Al salir, en 2004, la condenada le pidió a la jueza Lau que anulara la orden de restricción, y así fue. Adultos entonces los dos, Mary Kay Letourneau y Vili Fualaau se casaron en 2005.

En mayo del año pasado, él pidió en la corte la separación legal del matrimonio, pero luego la solicitud fue retirada.

Nacido el 26 de junio de 1983, Fualaau trabaja en remodelación de casas y ocasionalmente como DJ en fiestas privadas y de empresas. No ha trascendido a cuánto asciende su fortuna personal, pero en 2017 la de ella se calculaba en USD 700.000.