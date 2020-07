Sobrina de Trump dice que presidente hizo trampa en un examen de admisión

La Casa Blanca negó que el presidente hiciera trampa en el examen de ingreso a la universidad. Foto / Deadline

Mary Trump, la sobrina del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, publicará la próxima semana un libro donde contará la vez que el mandatario hizo trampa para un examen de admisión para poder continuar sus estudios en una prestigiosa universidad.

The New York Times obtuvo en exclusiva el borrador del texto de Mary Trump llamado Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo). Explica que su tío, en ese entonces estudiante de secundaria en Queens, habría pagado a alguien para que le hiciera los exámenes SAT (SAT Reasoning Test), que se aplican extensamente para la admisión universitaria en EE. UU.

La trampa de la universidad

Lo hizo porque estaba "preocupado". "Temía que su promedio de calificaciones, que lo colocaba lejos de la cima de su clase, arruinaría su esfuerzos para ser aceptado".

Contrató a "un niño inteligente con reputación de ser bueno en los exámenes, para hacer sus SAT por él", escribe.

Agrega que el gobernante estadounidense obtuvo el puntaje alto y ayudó para que obtenga la admisión cuando se transfirió como estudiante universitario a la prestigiosa escuela de negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania. “El Sr. Trump a menudo se ha jactado de asistir a Wharton, a la que se refirió como ‘la mejor escuela del mundo’ y ‘cosa súper genial’”, explicó el diario neoyorquino.

La Casa Blanca negó que el presidente hiciera trampa en el examen de ingreso a la universidad.

En otra parte del libro, la psicóloga clínica de 55 años confesó que su tía Maryanne Trump Barry, hermana del mandatario y exjueza federal, tomó en tono de burla cuando se enteró de los planes de Donald para postular a la presidencia de los Estados Unidos. “Es un payaso, eso nunca sucederá”, citó Mary la frase que soltó en un almuerzo familiar.

A pesar de que el entorno más cercano de Donald Trump intentó el bloqueo de la publicación, el tribunal de apelaciones de New York levantó la orden de restricción y Mary podrá lanzar su libro el 14 de julio. Según documentos de la corte, la editorial ya imprimió 75.000 copias, informó La República.