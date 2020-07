Arrestan a pareja que apuntó con un arma a una afroamericana y su hija

Foto: Jillian y Eric Wuestenberg/RT

Jillian y Eric Wuestenberg fueron arrestados y acusados de agresión criminal este jueves, después que la mujer apuntara con una pistola a una afroamericana y su hija adolescente en el estacionamiento de un restaurante en el estado de Michigan (EE.UU.). El incidente, que tuvo lugar este miércoles, fue captado en video y viralizado en las redes sociales.

La Policía comunicó que la pareja fue procesada y liberada bajo una fianza de 50.000 dólares y la condición de entregar todas las armas de fuego que tengan en posesión, no involucrarse en "un comportamento agresivo" y no abandonar Michigan, recoge AP.

El conflicto se originó entre la joven de 15 años, Makayla Green, y Jillian Wuestenberg, de 32, y posteriormente involucró a la madre de la primera, Takelia Hill. Durante la discusión, Hill y Green tildaron a la mujer de "ignorante" y "racista" después que, según ellas, insultó a la menor.

En medio del incidente, Hill golpeó la ventana trasera del vehículo donde se encontraba la pareja, y esa acción provocó que Wuestenberg saliera del automóvil y las apuntara a ambas con un arma, gritándoles que se alejaran del auto.

Los hechos

Según las palabras de Takelia Hill, el conflicto se originó cuando su hija adolescente, Makayla Green, tropezó o fue tropezada en la entrada del local por una mujer blanca, cuyo nombre no ha sido proporcionado. Molestas ambas, aparentemente, Makayla habría reaccionado en términos no de excusarse sino de exigir disculpas. "¿Disculpe?", le preguntó, recoge The Detroit News.

"Cuando quise entrar a Chipotle [el restaurante], esta mujer estaba saliendo y yo me aparté para que ella pudiera salir", afirmó Green. "Ella me golpeó y le dije: '¿Disculpe?'. Y luego comenzó a insultarme y decir cosas como que estaba invadiendo su espacio personal".