Caso Vanessa Guillen: Abogada revela aterradores detalles de la muerte

La soldado Vanessa Guillén fue golpeada hasta la muerte con un martillo en la sala de armas donde trabajaba y su cuerpo después fue descuartizado, dijo el jueves Natalie Khawam, la abogada de la familia.

Natalie Khawam precisó al periódico que esos datos le fueron proporcionados durante una reunión con funcionarios del Comando de la División de Investigación Criminal del Ejército de EE.UU. (CID, por sus siglas en inglés).

Aaron David Robinson, de 20 años, presuntamente atacó a la soldado de origen hispano, de la misma edad, con un martillo. "Este acto atroz hizo que su sangre salpicara toda la sala de la armería", señaló Khawam.

Después que la joven murió, el supuesto asesino contactó a su novia, una mujer casada– "para que lo ayudara a enterrar el cuerpo ensangrentado" de Vanessa. "Al principio intentaron prenderle fuego, pero no se quemó. Luego desmembraron el cuerpo de esa hermosa soldado estadounidense con un machete", agregó la licenciada.

Cabe mencionar que de momento la investigación sigue en curso, por lo que los funcionarios de Fort Hood se han negado a hacer comentarios con respecto a la versión narrada por la abogada a ese periódico.

Dos sospechosos

Robinson huyó de la base militar la tarde de este martes y fue localizado por la Policía al día siguiente en una casa de la ciudad de Killeen, a unos cuatro kilómetros de Fort Hood. Después que los agentes "intentaran ponerse en contacto" con él, "mostró un arma y la descargó contra sí mismo", suicidándose, informó este 1 de julio el Departamento de Policía de Killeen.

Desde el CID se han negado a discutir cómo Robinson pudo escapar de la base Fort Hood. "No estaba bajo custodia en ese momento, por lo que no puedo responder más. No puedo detallar nada sobre la investigación en curso", comentó el agente especial superior del CID, Damon Phelps.

La mujer identificada por Khawam como "la novia casada de Robinson", de acuerdo con el CID, "es la esposa separada de un exsoldado de Fort Hood y actualmente está bajo custodia en la cárcel del condado de Bell, a la espera de cargos por parte de las autoridades civiles". El medio indica que, según los registros de los reclusos, se trata de una residente de Killeen, de 22 años.

La sospechosa no fue identificada por las autoridades durante la rueda de prensa de este jueves, pero KTBC-TV informó que se llama Cecily Anne Aguilar y está acusada de alteración de evidencia física de segundo grado, con intención de dañar un cadáver humano.

La víctima sufrió acoso sexual

Antes de desaparecer, Vanessa Guillén le dijo a su familia que había sido acosada sexualmente por un sargento y que se sentía insegura, aunque no lo denunció porque temía represalias.

"Creemos que la persona que la mató es la misma que la acosó sexualmente", aseveró. No obstante, Phelps dijo que de momento el CID no ha encontrado evidencia de esas acusaciones. Llamó a Robinson un "compañero de trabajo" y no un supervisor de Guillén.

Anteriormente, la abogada Khawam aclaró que la familia de Guillén todavía está esperando la identificación oficial de los restos encontrados este martes cerca del río Leon, en el condado de Bell, a solo 40 kilómetros de la base militar de Fort Hood. Desde el CID indicaron que el proceso de identificación de los "restos humanos parciales" encontrados cerca del río puede llevar tiempo, informó RT.