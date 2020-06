Juez paraliza temporalmente la publicación del libro de la sobrina de Trump

Simon & Schuster describe el libro de Mary Trump como un retrato "revelador y acreditado de Donald Trump y la familia tóxica que lo creó". Foto / Metro

Nueva York, 30 jun (EFE).- Un juez del condado de Dutchess, en Nueva York, paralizó temporalmente este martes la publicación del libro de Mary Trump, sobrina del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, titulado "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World"s Most Dangerous Man".

La orden judicial supone una victoria temporal del denunciante, Robert Trump, hermano del mandatario, si bien el magistrado ha solicitado la comparecencia en los juzgados de la sobrina, sus abogados y de la editorial, Simon & Schuster, el próximo 10 de julio para escuchar sus argumentos, informaron medios locales.

Según las alegaciones de la familia Trump, el libro viola un acuerdo de confidencialidad relacionado con la herencia de Fred Trump, padre del presidente y abuelo de Mary Trump, que falleció en 1999.

Te puede interesar: Estados Unidos podría alcanzar los 100.000 casos diarios de coronavirus, advierte epidemiólogo

La suspensión preliminar llega después de que la semana pasada un juez del distrito neoyorquino de Queens, de donde son originarios los Trump, desestimara una petición de la familia del presidente en el mismo sentido.

El abogado de Mary Trump, Ted Boutrous, dijo que recurriría la decisión del juez de Dutchess y calificó la orden como una "violación de la primera enmienda", que garantiza el derecho a la libertad de expresión.

"La orden de restricción temporal del juzgado de primera instancia es solo temporal, pero sigue siendo una restricción que viola rotundamente la primera enmienda. Apelaremos inmediatamente”, subrayó Boutrous, que agregó que el libro aborda "asuntos de gran interés público e importancia sobre un presidente en ejercicio en el año electoral" y que no debe ser bloqueado "ni siquiera por un día".

También puedes ver: Gobernador de Nueva York impone cuarentena a visitantes de 16 estados

Simon & Schuster describe el libro de Mary Trump como un retrato "revelador y acreditado de Donald Trump y la familia tóxica que lo creó".

El texto, según la editorial, arrojará "una luz brillante sobre la oscura historia de su familia para explicar cómo su tío se convirtió en el hombre que ahora amenaza la salud, la seguridad económica y el tejido social del mundo".

Mary Trump es hija de Fred Trump Jr., el hermano mayor del presidente, fallecido en 1981.