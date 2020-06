Estados Unidos podría alcanzar los 100.000 casos diarios de coronavirus, advierte epidemiólogo

Director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU., Anthony Fauci / Fotografía: REUTERS

El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU., Anthony Fauci, afirmó este martes que el número de casos diarios del coronavirus registrados en el país podría alcanzar los 100.000 si las autoridades no logran contener la propagación de la infección.

"Ahora tenemos más de 40.000 casos nuevos al día. No me sorprendería que aumentáramos a 100.000 al día si no hay un cambio, y por eso estoy muy preocupado", dijo el médico, hablando ante el Senado.

Fauci se negó a prever el número de contagiados y fallecidos por la enfermedad, pero indicó que puede ser alto. "No puedo hacer una predicción precisa, pero va a ser muy inquietante, se lo garantizo", afirmó.

En cuanto a las causas del auge de la incidencia del COVID-19 en EE.UU., el epidemiólogo aseveró que se debe al desprecio de la población por el distanciamiento social.

"Si mira lo que está sucediendo [...] —reuniones multitudinarias de personas, a menudo sin máscaras, […] que ignoran las pautas que elaboramos con mucho cuidado—, vamos a seguir teniendo grandes problemas", dijo Fauci informó la agencia de noticias rusa RT.

País más afectado

Estados Unidos (EE.UU.) es el país más afectado en el mundo por el padecimiento viral al acumular un total de 2.682.011 contagios de la COVID-19, con 128.788 fallecidos.

En los últimos días más de la mitad de las entidades estadounidenses registraron un incremento de casos de coronavirus, lo cual los obligó a revertir el proceso de reapertura económica que habían iniciado.