Estados Unidos: Hallan cadáver en maleta mientras grababan TikTok

La policía tardó varias horas en llegar y, cuando lo hicieron, constataron que se trataba de un cadáver con varios días de descomposición. Foto / Gizmodo

Tres jóvenes que grababan un video para la exitosa plataforma TikTok hicieron un macabro hallazgo que subieron a la red social.

Y es que resulta que los jóvenes estaban en Seattle, Estados Unidos, cuando repentinamente, encontraron una maleta sobre un montón de piedras.

Llenos de curiosidad, los chicos se acercaron usando sus teléfonos para grabar lo que contenía la maleta, sin embargo, comenzaron a percibir un olor nauseabundo que provenía de la maleta y, al asomarse un poco al interior, encontraron un cadáver humano.

Inmediatamente se alejaron del lugar y llamaron a las autoridades.

Una de las chicas subió un video posterior donde explican que en un principio pensaron que no contenía nada esa maleta, incluso bromearon pensando que podía tener dinero.

"Abrimos la maleta y desprendió un olor abrumador, llamamos a la Policía para saber si es un cadáver o comida”, comentaron.

La policía tardó varias horas en llegar y, cuando lo hicieron, constataron que se trataba de un cadáver con varios días de descomposición.

Something traumatic happened that changed my life checkkkk @natthecvt ##fyp ##viral ##crime ##murder ##randonautica ##randonauting ##scary ##washington

Hasta el momento no se sabe la identidad de la persona o el culpable de este homicidio.

Mientras tanto, el video ya tiene más de 17 millones de reproducciones, informó Excelsior.

