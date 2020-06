Mary Trump publicará polémico libro sobre la vida de su tío

El libro narrará cómo Mary Trump, de 55 años, suministró documentos fiscales al diario estadounidense The New York Times. Foto /

Mary Trump, sobrina del mandatario de EE.UU., lanzará su libro, titulado Too Much and Never Enough (Demasiado y nunca suficiente), el 28 de julio, semanas antes de que el Partido Republicano celebre su convención anual, anunció el domingo el diario estadounidense The Daily Beast, citando a fuentes familiarizadas con el asunto, que hablaron bajo condición de anonimato.

El libro narrará cómo Mary Trump, de 55 años, suministró documentos fiscales al diario estadounidense The New York Times, según los cuales, Trump obtuvo durante la década de los 90 exenciones fiscales equivalentes a 413 millones de dólares actuales, gracias al emporio empresarial de su padre, agrega el reporte.

Además, prosigue, el libro incluirá conversaciones de Mary Trump con Maryanne Trump Barry, una hermana del inquilino de la Casa Blanca que es una jueza federal ya jubilada.

Te puede interesar: Trump firma decreto que prohíbe las llaves asfixiantes durante arrestos

“Mi tía y mis tíos deberían sentir vergüenza (…) Estoy segura de que no la sienten”, declaró Mary Trump al diario The Daily News en el año 2000, algo que proporciona una pista del tono en el que está escrito su libro.

Oscuro historial Trump

Por su parte, la editorial Simon y Schuster, que publicará la obra, la ha descrito en su sitio web como un “retrato revelador y autoritario de Donald Trump y la familia tóxica que lo creó”.

La obra “arroja luz sobre la oscura historia de la familia para explicar cómo su tío se convirtió en el hombre que ahora amenaza la salud, la seguridad económica y el tejido social mundial”, sostuvo la editorial.

La autora relata “la extraña y dañina relación entre Fred Trump (abuelo de Mary Trump) y sus dos hijos mayores, Fred Jr. y Donald”, añadió.

También puedes ver: Estados Unidos superará en octubre los 200.000 fallecidos por coronavirus

El padre de Mary Trump, Fred, que sufría de alcoholismo, murió a los 42 años, en 1981. La sobrina de Trump asegura que su tío “lo desestimó y se burló de él” cuando comenzó a padecer Alzheimer.

De publicarse, sería la primera vez que el magnate republicano se enfrenta a revelaciones provenientes de algún pariente en medio de la histórica caída de su popularidad entre los estadounidenses y a tan solo cinco meses de las elecciones en EE.UU.