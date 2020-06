Periodista de Sputnik resulta herida durante protestas en Washington

La periodista de Sputnik Nicole Roussell ha resultado herida por balas de goma de la Policía en Estados Unidos / Fotografía: EFE

La periodista de Sputnik Nicole Roussell ha resultado herida por balas de goma de la Policía mientras cubría las protestas por la muerte de George Floyd en Washington (EE.UU.), según ha informado este martes la agencia.

"Estuve cerca de la Casa Blanca esta noche cubriendo las actuales protestas cuando la Policía comenzó a disparar contra los manifestantes. Me acerqué corriendo para obtener imágenes de lo que estaba sucediendo y la Policía rápidamente comenzó a disparar lo que creo que era una combinación de granadas aturdidoras y balas de goma", relató Roussell.

Al mismo tiempo, Roussell enfatiza que no solo señaló repetidamente a la Policía que es periodista, sino que también llevaba la acreditación correspondiente.

"Varias veces antes de que me dispararan dije verbalmente que soy representante de la prensa. También llevaba mi acreditación de periodista en el cuello. Otros miembros de la prensa fueron sometidos a un trato similar, al igual que los manifestantes", declaró la periodista.

La reportera subrayó que una granada aturdidora le causó "tres ronchas muy dolorosas" en la cadera y el muslo. Asimismo, le dispararon con una bala de goma en la pantorrilla.

Te puede interesar: Mayweather Jr. pagará los servicios fúnebres de George Floyd

"La herida inmediatamente se puso de color púrpura, aumentó y comenzó a sangrar. Un policía antidisturbios me empujó al suelo y me pasó por encima, y solo me levanté cuando un manifestante me ayudó mientras me instaba a levantarme rápidamente", añadió Roussell. Además, según la periodista, la Policía también utilizó gases lacrimógenos.

Varios periodistas heridos

En los últimos días, numerosos periodistas de diferentes medios internacionales, como Reuters, DW News, CBS, Vice, Fox News, RIA Novosti, 7News y otros, han resultado heridos a manos de la Policía mientras cubrían las protestas en varias ciudades estadounidenses, informó RT.