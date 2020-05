Nuevas evacuaciones en Michigan tras ruptura de dos presas (videos)

Cerca de una decena de personas en Spaulding Township fueron evacuadas, otras abandonaron sus hogares por su cuenta. Foto / GM Noticias

SPAULDING TOWNSHIP, Michigan, EE.UU. (AP) — Las autoridades evacuaron nuevamente el viernes a residentes de Michigan debido a inundaciones en dos represas que se vieron rebasadas a principios de esta semana.

Cerca de una decena de personas en Spaulding Township fueron evacuadas, otras abandonaron sus hogares por su cuenta y algunas se negaron a irse a pesar de las advertencias, dijo el jefe de bomberos Tom Fortier el viernes por la mañana.

Las inundaciones que devastaron al poblado de Sanford, Michigan, USA, luego de la ruptura de una presa, destruyeron las instalaciones de 'Fieros Forever', un taller especialista en Pontiac Fiero, que alojaba una significativa colección.

Fotos: Jim Roberts, en Twitter#ClásicosAP pic.twitter.com/sHzGeVdP07 — Revista AUTOMÓVIL (@automovilonline) May 22, 2020

Había inundaciones a lo largo de los ríos Tittabawassee y Shiawassee que desembocan en el río Saginaw, que está colmado de agua.

Spaulding Township está a unos 160 kilómetros (100 millas) al norte de Detroit y al sureste de las presas de Edenville y Sanford, que se vieron colmadas el martes por la noche después de fuertes lluvias. Las inundaciones obligaron a unas 11.000 personas del área de Midland a evacuar sus hogares.

Varias casas fueron dañadas, pero no se han reportado heridos.

#GaleríaLaJornada Miles de desplazados por inundación histórica en #Michigan.



En la entidad estadunidense se desbordaron dos represas tras fuertes lluvias.

Las autoridades señalaron que son inundaciones "históricas". https://t.co/AqVSheKMm2 pic.twitter.com/ym1VE1haBd — La Jornada (@lajornadaonline) May 21, 2020

El presidente Donald Trump firmó el jueves una declaración de emergencia que autorizó al Departamento de Seguridad Nacional y a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias a coordinar los esfuerzos de ayuda.

Midland, donde está la sede de Dow Chemical Co., resultó muy afectada. Las aguas de la inundación se mezclaron con los líquidos en estanques de contención de una planta de Dow Chemical Co. y podrían desplazar los sedimentos de un sitio aguas abajo del programa Superfondo, un programa para la limpieza de sitios de desechos tóxicos, aunque la compañía dijo que no había riesgo para las personas o el medio ambiente.