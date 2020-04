EE.UU.: Abuelitos se casan por videollamada a pesar de la pandemia (VIDEO)

Foto: Referencia

Dicen que el amor y el romanticismo se han perdido, que las nuevas generaciones no son capaces de transmitir este sentimiento, que todo es efímero y que las parejas le rehúyen al compromiso.

La cuarentena ha hecho reflexionar a la mayoría, pues el aislamiento social está provocando que las personas se estresen dentro de sus casas y que la melancolía, se apodere de ellos; no obstante, hay gente que ve lo bueno hasta en los peores momentos.

Este es el caso de dos abuelitos, que decidieron casarse por medio de una videollamada con el Padre, que hizo valida las nupcias a pesar de estar en cuarentena.

Según la información, esta pareja compuesta por Alvin Lee de 90 años y Dorothy Driskell de 85, decidieron unir su vida en matrimonio, a pesar del aislamiento obligatorio en Estados Unidos por el coronavirus, inclusive tuvieron invitados.

Una de estas invitadas, Jennifer Whitaker y nieta de Alvin, comentó que la pareja se conoció en un centro de retiro en Nueva York en agosto de 2019 y desde entonces comenzaron a visitarse constantemente, hasta que su abuelo le propuso matrimonio a Dorothy.

Esta es una prueba más que para el amor no hay edad, así que si todavía no has encontrado al chico o chica de tu vida, no debes preocuparte pues podría estar por ahí y llegar en el momento menos esperado.