Estados Unidos: Mueren cuatro mujeres tras incendio en El Bronx

Foto: Twitter

Un incendio que destruyó apartamentos en el sexto piso de un edificio de seis plantas, en la avenida Grand Concourse, cerca de la calle Mount Eden, dejó el saldo de cuatro personas fallecidas la noche de este martes, según confirmaron el Departamento de Bomberos y la Policía.

El edificio de apartamentos está situado frente a la clínica “Bronx Care” que pertenece al sistema de salud del nosocomio.

Las llamas comenzaron en el último piso del inmueble y las autoridades y testigos dijeron que las otras cuatro víctimas estaban inconscientes cuando los bomberos las sacaron del edificio, siendo trasladadas al hospital Montefiore, donse se declaró su muerte.

Los médicos intentaron revivir a una mujer, que fue llevada grave a la referida clínica. “Estaban bombeando el pecho de la mujer. Ella no respondía. No se veía bien”, dijo un testigo, que no dio su nombre.

El incendio estalló alrededor de las 7:30 de la noche y rápidamente se convirtió en un siniestro de tres alarmas.

Los bomberos controlaron el fuego después de las 9:00 de la noche, dijo un portavoz del departamento.

Un edificio de departamentos, ubicado en El Bronx, Nueva York, sufrió un incendio que causó la muerte de al menos cuatro personas. pic.twitter.com/qUYdKZXlHT — Once Noticias (@11_Noticias) April 1, 2020

“El humo era tan espeso que no podía pasar”, dijo al tabloide NY Daily News la residente en el edificio Rosline Ephrain, de 60 años, que vive en el sexto piso.

“Los bomberos estaban derribando mi puerta y me bajé por la escalera de incendios”, añadió.

La causa del incendio sigue bajo investigación.