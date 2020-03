Confirman la primera muerte de un bebé con coronavirus en EE.UU.

PhotoPlus Magazine / Future / Gettyimages.ru

Un bebé, de menos de un año de edad, que tenía el coronavirus murió en EE.UU., informó el Departamento de Salud Pública del estado de Illinois.

"Nunca ha habido muerte de bebé asociada con el COVID-19", dijo la jefa de la autoridad sanitaria, Ngozi Ezike, citada por el canal WLS-TV.

Ezike informó que la causa de la muerte del niño de la ciudad de Chicago se está investigando, informa Sputnik

Según las autoridades, se trata de la primera muerte de un bebé menor de un año relacionada con el coronavirus.

Hasta ahora, los neonatos y niños han sido menos afectados por el COVID-19 mientras las personas ancianas o aquellas con enfermedades preexistentes están en riesgo, de acuerdo con las estadísticas.

Actualmente, en cuanto al número de casos, EEUU está en el primer lugar, con más de 124.000 casos. Unas 2.000 personas con el coronavirus murieron.

"No será necesaria una cuarentena", indicó Trump en su hilo de tuits

En el aviso publicado en su página web, los CDC instaron a los residentes de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut a que se abstengan de llevar a cabo viajes dentro del país que no sean esenciales durante los próximos 14 días.



Los CDC subrayaron que esta recomendación no se aplica a los empleados de "industrias cruciales de infraestructuras, incluido pero no limitado al transporte, profesionales sanitarios, servicios financieros y suministros alimentarios", a los que recordó que tienen la "responsabilidad de mantener sus horarios laborales habituales".