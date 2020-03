Los muertos por coronavirus en EE.UU. superan ya los 2.000

EFE

Los muertos por coronavirus superan ya los 2.000 en Estados Unidos, que ha registrado hasta el momento 2.191 fallecimientos, de los que más de una cuarta parte se han producido en el estado de Nueva York, según los últimos datos de la Universidad de Johns Hopkins.



Pese a ese aumento de los decesos, EE.UU. está aún detrás de los números de Italia, con 10.023 muertos; España, con 6.528; China, con 3.182; Irán, con 2.640; y Francia, con 2.319, de acuerdo a las cifras de esa fuente.

Te recomendamos: Trump explica porqué Estados Unidos ha superado a China en casos confirmados de coronavirus



Por estados de EE.UU., en Nueva York ha habido 672 fallecimientos; una cifra mucho más elevada que la del estado que le sigue, Washington, con 136 murtos; y por delante de Nueva Jersey, con 86; y Luisiana, con 70.



El viernes, EE.UU., que lidera el número de contagios en el mundo, superó la barrera de los 100.000 casos de COVID-19, y va ya por los 124.686; seguido de Italia, con 92.472; y China, con 82.120.



Los tres estados de EE.UU. con más infectados son: Nueva York, con 53.520; Nueva Jersey, con 11.124; y California, con 5.648.



La noche del sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que finalmente no será necesaria una cuarentena en Nueva York, Nueva Jersey y partes de Connecticut, después de haber dicho por la mañana que lo estaba sopesando y tras protagonizar una polémica con el gobernador neoyorquino, Andrew Cuomo.



"Bajo la recomendación del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca, y tras consultas con los gobernadores de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, he pedido a los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) que emitan un fuerte aviso de viaje, que será administrado por los gobernadores, de acuerdo con el Gobierno Federal", tuiteó el mandatario.

"No será necesaria una cuarentena", indicó Trump en su hilo de tuits

En el aviso publicado en su página web, los CDC instaron a los residentes de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut a que se abstengan de llevar a cabo viajes dentro del país que no sean esenciales durante los próximos 14 días.



Los CDC subrayaron que esta recomendación no se aplica a los empleados de "industrias cruciales de infraestructuras, incluido pero no limitado al transporte, profesionales sanitarios, servicios financieros y suministros alimentarios", a los que recordó que tienen la "responsabilidad de mantener sus horarios laborales habituales".



Durante el día, Cuomo se había mostrado opuesto a la idea de Trump de imponer una cuarentena obligatoria y aseguró que una medida de ese tipo sería una "declaración de guerra a los estados".



"Sería un caos y un tumulto", aseguró el demócrata Cuomo en una entrevista con la cadena CNN, en la que puso en duda la legalidad de la cuarentena de dos semanas.