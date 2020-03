Trump: Pronto se prohibirá viajar al Reino Unido e Irlanda

Fotografía: Twitter

El transporte entre EE.UU. y el Reino Unido e Irlanda será suspendido en breve, ha anunciado este sábado el presidente estadounidense, Donald Trump, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Aunque el mandatario no ha proporcionado más detalles de la decisión, el vicepresidente, Mike Pence, aclaró durante la misma comparecencia que la medida entrará en vigor a partir de la medianoche del lunes 16 de marzo (hora del este de EE.UU.).

Este miércoles Trump prohibió los viajes entre EE.UU. y todos los países de Europa. Explicó que, a diferencia de EE.UU., la Unión Europea no ha logrado tomar medidas eficaces para prevenir la propagación del covid-19. Especificó que dicha medida estará vigente durante los próximos 30 días, a partir de la medianoche de este viernes. No obstante, inicialmente el Reino Unido e Irlanda no habían sido incluidas en la lista de destinaciones vedadas.

Este sábado el presidente de EE.UU. informó que se sometió al test de covid-19, y que de momento la prueba ha sido enviada a un laboratorio. Donald Trump dijo también que su temperatura es "totalmente normal" y que recibirá los resultados del test dentro de "uno o dos días".

Últimos datos

Según los últimos datos, en el Reino Unido se han registrado 1.140 casos del coronavirus, 21 de los cuales han resultado fatales. En Irlanda por ahora se sabe solo de 90 infectados, informó la agencia de noticias rusa RT.