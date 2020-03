Hija de Steven Spielberg es arrestada por presunta violencia doméstica

Foto: Referencia.

Steven Spielberg no emite ninguna opinión sobre decisiones de Mikaela; sin embargo, ahora la joven podría necesitar la ayuda de sus padres tras una reciente polémica.

La hija adoptiva del famoso director de Hollywood fue arrestada por cargos de violencia doméstica en Nashville, Estados Unidos, según reportó la revista People.

Hace unos días, Mikaela Spielberg anunció su decisión de convertirse en una actriz porno, debido a que se siente como una “criatura sexual” y está de acuerdo con “capitalizar su cuerpo”.

De acuerdo con las fuentes policiales de la revista, la celebridad de 23 años fue acusada de presuntamente ejercer violencia doméstica. Las agentes policiales arrestaron a la hija de Spielberg a las 6:30 de la mañana de este domingo.

Chuck Pankow, su prometido de 47 años, confirmó la noticia al canal estadounidense Fox News. Además, aseguró que todo se trataba de un malentendido. “Nadie está herido”, refirió sobre el arresto de la joven. Asimismo, Mikaela será retenida por 12 horas antes de ser liberada por las autoridades.

Te puede interesar: "¡Esto es América, habla inglés!": Golpean a madre e hija por hablar en español

Steven Spielberg y su esposa Kate Capshaw adoptaron a su hija en 1996, cuando apenas era un bebé. La joven ha sufrido de alcoholismo y, en su vida, ha afrontado trastornos mentales. Convive con su novio en Tennessee, y hace poco comunicó su deseo de ejercer como actriz en la industria pornográfica.

“No puedo seguir dependiendo de mis padres o incluso del Estado. No es que haya nada malo en eso, simplemente no me siento cómoda”, manifestó Mikaela Spielberg.

El director de “Indiana Jones” no hecho ningún comentario públicamente sobre las decisiones de su hija adoptiva. No obstante, un amigo cercano a la familia contó a Page Six que Steven Spielberg se “sentía avergonzado” de que Mikaela incursione en el “mundo de las trabajadoras sexuales”.