Densa neblina pudo causar el accidente helicóptero de Bryant

"Mis palabras no pueden describir como me siento por la pérdida de Kobe y su hija Gianna. Su compromiso al deporte fue inspirador y me enseñó a ser mejor. Su pasión era su familia, sus hijas y el basket. Su legado vivirá".



David Beckham y su despedida a Kobe Bryant 🙏 pic.twitter.com/R7Z6hMVkVe