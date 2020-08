Foto: El Athletic de Bilbao registra seis casos de coronavirus/Referencia

El Athletic de Bilbao informó este miércoles de seis casos de coronavirus, que ya han sido aislados, en el marco de las pruebas médicas con vistas al inicio de su pretemporada.

"Jugadores y cuerpo técnico del Athletic Club, junto al personal que está en dinámica del primer equipo en Lezama, pasaron este martes pruebas PCR y serológicas", afirmó el club vasco en un comunicado.

"Entre los resultados de estas pruebas hay seis positivos, que ya se encuentran aislados en sus respectivos domicilios y serán sometidos a un nuevo test PCR la próxima semana", añadió el Athletic de Bilbao, que no precisa si se trata de jugadores u otro tipo de empleados.

Entre los afectados están los jugadores Iñaki Williams, Oihan Sancet, Unai López y Gaizka Larrazabal, que anunciaron en las redes sociales ser cuatro de los seis positivos.

"Hola. Hoy me han confirmado que he dado positivo en el test PCR. Soy asintomático y por suerte me encuentro bien. Es momento de estar en casa aislado hasta superar el virus. Muchas ganas de que llegue ese momento y unirme a la pretemporada del equipo", escribió Williams en su cuenta de Twitter.

Sancet, por su parte, afirmó que "me han comunicado que me tengo que confinar varios días. Estoy en casa, me encuentro bien y sin síntomas, por lo que realizaré trabajo individual para coger el ritmo de cara a una temporada ilusionante".

"Ya estoy en casa aislado y no tengo síntomas. Me encuentro bien", escribió Gaizka Larrazabal, mientras que Unai López también afirmó que "he dado positivo en el test PCR".

Protocolo sanitario marcado por LaLiga

"Por suerte, me encuentro bien y no tengo ningún tipo de síntoma, pero es momento de estar aislado hasta que me aseguren que haya superado el covid-19", añadió López.

El resto del personal que dio negativo volverá a pasar una nueva prueba de coronavirus el viernes. El club bilbaíno precisó que los casos positivos han sido comunicados a las autoridades sanitarias.

Además, siguiendo el protocolo sanitario marcado por LaLiga, los entrenamientos, previstos en principio para la tarde del jueves, se realizarán de forma individualizada.

Estos casos positivos se unen este miércoles al comunicado por el Barcelona en el seno de un grupo de nueve jugadores que iban a iniciar la pretemporada.

Este positivo, según el Barça, no estuvo en contacto con los jugadores del primer equipo que viajan el jueves a Lisboa para jugar la 'final a 8' de la Champions.