Mendoza: "Cuando vi pelear a Román supe que sería campeón del mundo"

Nicaragua se ha caracterizado por la calidad de sus peleadores y campeones que han sobresalido en el país, Gilberto Jesús Mendoza actual presidente de la Asociación Mundial de Boxeo ha formado parte en algún momento en las carreras de los púgiles campeones del mundo en tierras pinoleras.

Mendoza conversó mano a mano con Levi Luna detallando historias con íconos del boxeo nicaragüense como Román "Chocolatito" González, Ricardo Mayorga, Alexis Argüello, Rosendo Álvarez y René Alvarado que se coronó campeón en dicho organismo que él dirige.

"Una de tantas veces que viaje a Nicaragua me pusieron los videos del Chocolatito en el Pharaos Casino en Managua, duré como dos minutos observando sus peleas, me volteé y dije no tengo nada más que ver, ellos se quedaron sorprendidos y creyeron que no me gustó, luego les comenté 'Él será campeón del mundo' y miren en lo que se ha convertido. Tras ver sus videos acordamos que yo hablaría con el señor Honda de Teiken Promotions para ver si estaba interesado y la historia se cuenta sola." expresó Mendoza a Levi en el Facebook Live.

El púgil Ricardo "El Matador" Mayorga ex campeón mundial en dos divisiones también fue parte del trabajo de Gilberto Jr. El originario de Granada visitó Venezuela de la mano del actual presidente de la AMB para firmar con legendario promotor, Don King.

"Junto a mi papá teníamos un proyecto de 'Un nocaut a las Drogas' en Venezuela donde participó Mayorga que ha dicho combate llegó tarde al menos 15 minutos antes de la pelea y la producción estaba preocupada porque no aparecía, me impresionó que me dijo: 'Gilbertico no te preocupes, seré campeón mundial, dejame fumarme un cigarrito que ya regreso', después de ese incidente volvió y ganó el combate por nocaut ante Gato Salazar tras la victoria fuimos a celebrar su firma con Don King" contó Gilberto.

Según relató el reconocido presidente que Rosendo Álvarez fue uno de tantos nicaragüense que viajaron a Venezuela para pelear en las veladas de boxeo denominadas "Un nocaut contra las Drogas". Tanto Román, Alexis, Rosendo y René su primer título conseguido en su carrera fue del organismo que dirige Mendoza.