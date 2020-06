Exportero Iker Casillas se retira de las elecciones de la RFEF

Foto: Referencia

Iker Casillas anunció el pasado mes de febrero que tenía decidido presentarse a las próximas elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Cuatro meses después ha dado marcha atrás y ha comunicado que abandona la lucha electoral, a la que Luis Rubiales ya ha anunciado su intención de presentarse y buscar la reelección tras su llegada a la presidencia en el mes de mayo de 2018.

El exportero del club español de fútbol Real Madrid, Iker Casillas, renunció a competir por la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La renuncia de Casillas a presentarse a las elecciones que pudieron convertirlo en el titular de la RFEF, está relacionada con la situación generada en España por la pandemia del nuevo coronavirus.

"Me gustaría informar que he decidido no presentarme a las próximas elecciones de la RFEF recientemente convocadas", expresó Casillas por medio de sus redes sociales.

Segundo plano

El cancerbero compartió por medio de su cuenta oficial en Twitter un comunicado en el que justificó su renuncia a la candidatura de la RFEF debido a la "excepcional situación social, económica y sanitaria que está sufriendo nuestro país, esto hace que las elecciones pasen a segundo plano", apunta el texto.

El campeón del mundo de 2010 con la selección nacional, agregó en el comunicado que "en el ámbito deportivo y federativo hay que centrarse en cómo ayudar a jugadores, clubes, competiciones y unas elecciones sólo desgastarían y harían que enfocásemos nuestros esfuerzos en algo que hoy no es lo fundamental".

Con el anuncio Casillas deja vía libre a la reelección como presidente de la RFEF a Luis Rubiales, ya que hasta ahora Casillas había sido el único en postularse para ocupar el cargo que se otorgará, tras la celebración de las elecciones, el próximo 17 de agosto.