Iker Casillas : "Estadios vacíos pierden el encanto"

El legendario exguardameta español Iker Casillas reconoció este miércoles que "es poco probable" ver llenos los estadios de futbol en lo que resta de 2020, debido a la crisis que se vive en el mundo por la pandemia de COVID-19.



"Hasta el año que viene no creo que se llenen los campos. Podrían ir dejando pasar un porcentaje mínimo de capacidad, pero no veo posible que se llenen. No me gusta ver los estadios vacíos porque pierde su encanto, pero entiendo que es por seguridad", dijo durante una serie de preguntas y respuestas en sus redes sociales.

Casillas, multicampeón con el Real Madrid y su selección nacional, aseguró que "si el futbol vuelve, es porque las autoridades sanitarias dan su aprobación", aunque ello no conlleva que la salud de los aficionados sea puesta en peligro con su asistencia a los inmuebles

Ahora mismo mi sueño es que todo se pueda recomponer. Es decir, que volvamos a retomar el vuelo de la vida y que lleguen noticias positivas. Saber cómo combatir frente al coronavirus", agregó el también exarquero del Porto.

Casillas aprovechó para confesar que después de su época dorada con el Real Madrid, le hubiera gustado jugar en la Premier League o en la Serie A, competencia que para su opinión, hace 20 años era muy dura también.