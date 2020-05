Gaethje noquea a Ferguson y se corona Campeón Interino de los Ligeros

Internet

Los estadounidenses Justin Gaethje y Henry Cejudo salieron airosos este sábado en sus respectivos combates de la UFC, ambos por nocauts ante una sala sin público en Jacksonville (estado de Florida), en el regreso de las artes marciales mixtas en medio del parón deportivo mundial por el coronavirus.

Los golpes de Gaethje fueron poderosos, conectando a ‘El Cucuy’ durante todo el 5 episodio dejandolo en mal estado. Ferguson no pudo responder a los ataques y en los últimos minutos recibió mucho castigo obligando al referí a detener el combate. Gaethje finalizó a Ferguson por TKO.

Justin Gaethje se convierte en el tercer campeón interino de los pesos ligeros de UFC luego de Tony Ferguson y Dustin Poirier, también la cuarta finalización más tarde en peleas de campeonato en la historia.

Por su parte Henry Cejudo anunció sorpresivamente su retiro luego de defender el título de peso gallo ante Dominick Cruz en el evento coestelar del UFC 249.

Cejudo conectó un rodillazo en el rostro a Cruz cuando estaba por finalizar el segundo asalto, enviándolo a la lona donde continuó golpeando a su rival hasta obligar al réferi a intervenir para frenar el combate.

Sin embargo, luego de convertirse en apenas en el segundo peleador de la historia del UFC que defiende su cinturón en dos divisiones distintas, Cejudo dio a conocer que ponía fin a su carrera.

"Desde que tenía 11 años de edad me sacrifiqué para llegar donde estoy ahora y no voy a dejar que nadie me quite eso, me retiro de las artes marciales mixtas, 'Triple C' está fuera", declaró Cejudo ante una arena vacía. "Estoy feliz con mi carrera, he hecho suficiente, me retiro hoy, tengo 33 años de edad".

Cejudo es el sexto campeón en dos divisiones distintas en la historia del UFC , uniéndose a Randy Couture, BJ Penn, Georges St-Pierre, Conor McGregor, Amanda Nunes y Cormier.