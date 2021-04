Buenos resultados de bonos tecnológicos para cafetaleros en Jinotega

Foto: Finca auto sostenible en Jinotega / TN8

La finca integral auto sostenible de Don Carlos López, ubicada en la comunidad Sisle 1, a 20 kms de la ciudad de Jinotega, es una de las muestras de los buenos frutos del programa de apoyo al sector cafetalero, al gozar de una buena producción de café gracias a los bonos tecnológicos entregados por el Gobierno de Nicaragua.

"Gracias a las semillas y los (fertilizantes) foliares que recibimos por parte de nuestro Gobierno sandinista a través de los bonos tecnológicos, en esta finca hemos logrado tener un buen cultivo de nuestras manzanas de café de cara a la próxima cosecha cafetalera, además hemos dado mayor calidad y también el clima nos ha favorecido, por lo cual ha sido de mucha ayuda el bono recibido el año pasado", expresó el propietario de la finca.

Lee también: Universitarios nicaragüenses en conversatorio sobre justicia climática

El buen desarrollo de la producción cafetalera en esta finca también genera un crecimiento, no solo en cosecha sino también en la economía familiar.

"Gracias al bono tecnológico nosotros tuvimos una muy buena cosecha el año pasado, tuvimos un aumento, y por tanto también vimos una mejora en la ganancia de nuestra venta del café, esto claramente no solo me viene a ayudar a mí, sino también a todos los miembros de mi familia y en mi hogar, y por ello me siento muy alegre porque es más bienestar para nosotros", agregó López.

Una mejor cosecha

Foto: Finca auto sostenible en Jinotega / TN8

Carlos López también reconoció la importancia del apoyo recibido, expresando su agradecimiento con las entidades involucradas para el fortalecimiento de la cosecha cafetalera.

"Yo en lo personal al igual que otros muchos productores de la zona, me siento feliz, contento y en especial muy agradecido con este buen Gobierno del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario ya que nos ayudó y benefició mucho con la entrega de este bono tecnológico", agregó.

"Esperamos que este año se mantenga ese apoyo para nosotros los productores cafetaleros, y que las instituciones del sistema de producción continúen trabajando con nosotros en nuestra cosecha, así que muy contento y agradecido me siento", concluyó López.

En esta finca auto sostenible también se cultiva una gran variedad de legumbres y hortalizas, esto con el fin de dinamizar la economía de la familia propietaria.