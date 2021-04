Foto: Comunidades en Río San Juan ahora cuentan con energía de sistema solar/TN8

Que las familias cuenten con el servicio de energía para sus hogares es la principal meta del Ministerio de Energía y Minas, con esta visión se han venido instalando equipos de energía solar en las comunidades de mayor dificultad para el acceso de la energía eléctrica.

En cinco de los seis municipios que forman este departamento de Río San Juan se ha venido trabajando en la instalación de estos equipos solares, llevando mucha alegría para las familias protagonistas.

Rubén Smith, director de este proyecto en el departamento Río San Juan mencionó "el día de ayer lunes 19 estuvimos en la comunidad Santa Marta y hoy martes 20 de abril estamos en esta comunidad de San Pedro inaugurando estos avances que solo con nuestros Gobierno ha sido posible, nosotros tenemos como meta lleva el servicio eléctrico a todas las familias en Nicaragua".

Smith también refirió que en otro departamento también se llevará a cabo estos proyectos que brindan una mejor vida en el campo a las familias habitantes en las zonas rurales que se dificulta para recibir el suministro eléctrico.

Doña Feliciana Salgado, es oriunda de la comunidad ella nos comentó "para mi este no es un sueño hecho realidad, porque creanme nunca me lo imaginé, me lleno de mucha alegría y curiosidad el día que entraron los vehículos cargados por los materiales para instalar estos paneles. Así mire que el comandante asumió con mucha responsabilidad la necesidad que nosotros teníamos en esta comunidad, me llena de alegría créanme".

Suministro eléctrico

En los próximos meses los municipios tales como Bilwi, El Rama, El Ayote y otras municipios que cuentan con comunidades muy lejanas al servicio de energía eléctrico, recibirán este proyecto de cambio y prosperidad para cada familia beneficiaria.