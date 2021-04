Tipitapa: Continúa jornada de vacunación voluntaria contra el COVID-19

Foto: Pacientes se vacunan contra el coronavirus/TN8

El Ministerio de Salud en el Hospital Primario Yolanda Mayorga en Tipitapa realiza la jornada de vacunación voluntaria contra el COVID-19, esta inició el pasado 16 de abril y finalizará el 23 de este mismo mes.

"Estamos realizando el cuarto dia de vacunación contra el COVID-19. La actividad de vacunación se está realizando para proteger a las personas contra el coronavirus. Estamos protegiendo a las personas mayores de 60 años y con enfermedades crónicas, también a personas mayores de 18, pacientes oncológicos, cardiópatas y con insuficiencia renal, pero el único requisito en estos últimos es que sean mayores de 18 años", manifestó Jazmina Umaña, responsable nacional del programa de inmunización del Ministerio de Salud.

Destacó que en el proceso de vacunación se siguen varias etapas, el paciente pasa por la etapa de precalificación, verificando que tenga esa patología, que tenga la edad, luego es valorado por un médico, posteriormente pasa por el lado de digitación donde dan toda la información, edad, dirección y otros datos, después pasan al área de vacunación, luego al área de observación donde van a permanecer 30 minutos. Es muy importante que los pacientes sepan que todas estas etapas tienen que ser cumplidas para garantizar la seguridad de la vacunación, también los pacientes deben de garantizar recibir la segunda dosis. "Con una primera dosis no se logra recibir la protección adecuada, tienen que estar pendientes de la cita que está reflejada en la tarjeta que se les entrega", afirmó la Dr. Jazmina Umaña.

Foto: La vacuna se aplica con el fin de inmunizar a las personas más vulnerables/TN8

Buena atención

Leopolda Huete, recibió la vacuna agradeció al personal médico que la atendió porque le brindaron atención de calidad y todo fue rápido no esperó mucho tiempo. Señaló que esta vacuna es gracias a la gestión que ha hecho el Gobierno Central.

"Hay una atención muy esmerada, desde la entrada me recibieron con amor y mucho respeto, pasé todo el proceso de verificación y me vacunaron. No siento nada y le hago la invitación a la población a que vengan a vacunarse que es completamente gratis", afirmó Doña Rosa Arana.

Foto: La vacuna se aplica con el fin de inmunizar a las personas más vulnerables/TN8

La vacuna se aplica con el fin de inmunizar a las personas más vulnerables ante la enfermedad.