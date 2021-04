Foto: Alcaldía de la Libertad inauguró 15 viviendas dignas/TN8

Este 15 de Abril del 2021 se inauguraron 15 viviendas dignas, que restituye los derechos que les ofrece una mejor calidad de vida a igual cantidad de las familias de los distintos barrios del municipio de La Libertad en el departamento de Chontales.

El Gobierno de Nicaragua con este proyecto continúa restituyendo los derechos de la población, que ha traído tanta alegría para las familias y que les mejora la calidad de vida.

La inauguración de las 15 viviendas se realizó en el barrio Miguel Merel de la ciudad de La Libertad, donde las 15 familias recibieron las llaves de sus nuevos hogares.

Foto: Alcaldía de la Libertad inauguró 15 viviendas dignas/TN8

Dos cuartos, sala, cocina, servicio higiénico y su corredor es parte de la infraestructura de las viviendas solidarias que también cuentan con sus ventanas.

Foto: Alcaldía de la Libertad inauguró 15 viviendas dignas/TN8

Mejor calidad de vida

"Es un gran orgullo entregando un proyecto más de nuestro buen Gobierno, el Comandante y la Compañera Rosario, Inaugurando 15 viviendas para la familias que son distribuidas en diferentes barrios de la ciudad; estás viviendas tienen un costo de $ 6,400 dólares en el cual, la Alcaldía, El INVUR y las familias que son los protagonistas de este proyecto " dijo Cenelia Ocon, Alcaldesa de la Libertad en Chontales.

"Me siento alegre por qué es un sueño hecho realidad, soy madre soltera, es un gran beneficio de nuestro Presidente, una alegría de tener una vivienda digna, estamos muy agradecidos, si no fuese por el que manda estos beneficios aquí no vienen proyectos y hemos tenido mucho beneficio ", expresó Marlene Medina, Protagonista.