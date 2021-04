Se realiza la jornada masiva de vacunación contra el COVID-19 en Estelí

Foto: Cientos de personas acudieron a ponerse la vacuna/TN8

En horas de la mañana del jueves 15 de abril del 2021, se llevó a cabo la jornada masiva de vacunación contra el COVID-19, en los hospitales y centros de salud del departamento.

En los diferentes centros hospitalarios del departamento de Estelí, asistieron cientos de personas, porque desde horas tempranas se realizó la jornada de vacunación contra el COVID-19.

“Estaré haciendo un recorrido por los 16 puestos de vacunación en el departamento, para verificar cómo va el proceso de atención hacia los pacientes, en su mayoría son personas adultas y que requieren cuido y una atención especializada. Gracias a Dios en los otros departamentos que se ha realizado esta jornada todo fue un éxito y aquí en Estelí va por el mismo camino, todo se está desarrollando con normalidad”, expresó el Dr. Carlos José Sáenz Torres, secretario general del Ministerio de Salud en Nicaragua.

La dosis se aplicó a adultos mayores de 60 años con una o más enfermedades crónicas, también a pacientes sobrevivientes de cáncer y otros con problemas cardíacos.

Jornada eficaz

“Desde que me di cuenta que venía la vacuna me emocioné mucho y ahora que ya me la aplicaron, me siento más segura de que no me dará el COVID-19, todo el procedimiento me ha gustado, el personal medico me ha atendido muy bien y nos explican cómo es el procedimiento. Gracias a Dios y al Gobierno Central por priorizar a las personas mayores como nosotros, porque sabemos que ya algunos padecemos de varias enfermedades y somos los más vulnerables, pero con esto tenemos seguridad”, dijo Angela Herrera, paciente que se aplicó la vacuna.

Hay que destacar al personal medico que participó en esta labor, ellos son originarios de los distintos departamentos del país, que han sido preparados para que esta jornada sea eficaz.