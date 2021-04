Foto: Cae el invicto y suspenden juegos por lluvia en serie del Caribe /TN8

Karawala se encargó de quitarle el invicto a Bluefields en la 70 edición de la serie del Caribe en Paiwas, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, en tanto dos juegos fueron suspendidos por lluvias y re programados para jugarse este miércoles 14 de abril del 2021.

Karawala ganó a Bluefields por blanqueada 9x0, con Kevin Ingram en el montículo y la ofensiva de Jarly Blackhouse que se fue de 2-2, dos anotadas, Jorsell Simmons bateo de 4-2, dos anotadas un doblete y una impulsada, Hankie Allen ligó de 3-1, con un doblete y 3 impulsadas.

La poderosa ofensiva de Bluefields compuesta por Esmerlin Amador que conectó de 5-3, Jason Wilson de 3-2 y Devan Carter: 5-2 conectaron en total ocho imparables, pero no pudieron anotar, en cambio Karawala aprovechó con siete hits anotaron 9 carreras y se alzaron con la victoria.

Los Mineros de Rosita doblegaron a los isleños de Corn Island 3x2 a pesar que el isleño Hilton Downs conectó su primer cuadrangular, ganó el juego José Benavides con salvado para José Cruz.

Los mineros de Rosita más destacados en el encuentro fueron José Luis Romero que se fue de 5-3, dos dobletes, Francisco Jarquín bateo de 4-2, Yader Manzanares se fue de 2-1, una anotada y Marvin García ligó de 3-1, un doblete y una impulsada. Este juego fue decidido por Wilmer Gonzales.

Otros resultados Prinzapolka derrotó a Waspam 8x2, Laguna de Perlas venció al Tortuguero 7x6 y La Cruz de Rio Grande venció a Bonanza 8x1.

Serie del Caribe en Paiwas

Los juegos que fueron suspendidos por lluvia en Ubu Norte sub sede de Paiwas, fueron los de Siuna vs Kukra Hill y Paiwas vs Mulukukú, ya que el terreno de juegos quedó en mal estado.

En el grupo así van Puerto Cabezas a la cabeza con 4-1, Rosita y Corn Island con 3-2, Laguna de Perlas y el Tortuguero con 2-2 y Prinzapolka y Waspam con 1-3.

En el grupo B Karawala y Bluefields con 4-1, Paiwas, Siuna y Kukra Hill con 2-2, La Cruz de rio Grande y Bonanza con 3-2 y Mulukukú con 0-4.