Inicia jornada de vacunación voluntaria contra el COVID-19 en Masaya

Esta mañana inició la jornada de vacunación voluntaria contra la COVID 19 en el Departamento de Masaya, que tiene 16 puntos habilitados para el cumplimiento de esta labor en la que están al frente los trabajadores de la salud.

La vacuna que se estará aplicando en esta jornada es Covishield procedente de la India dirigida a los adultos mayores de 60 años con o sin patologías, mayores de 18 años sobrevivientes de cáncer o con padecimiento de cardiopatía.

"Nosotros tenemos casi 6 mil dosis acá para vacunar en esta primera etapa de programación de este día martes 13 de abril y específicamente en este municipio que estamos en Tisma, son aproximadamente 400 dosis las que están programadas para proteger a los grupos más vulnerables, en este caso de 60 años y más años con enfermedades crónicas de base pero también pueden ser vacunados personas de 18 años con cardiopatía y con cáncer desde los 18 hacia arriba no importa la edad", destacó la Ministra de Salud, Doctora Martha Reyes.

En los nueve municipios del Departamento de Masaya de manera simultánea se está realizando la jornada de vacunación, a los pacientes desde su llegada a cada puesto se les realiza un control de la presión y estado de salud para así ingresar a una base de datos, una vez recibida la primera dosis es indispensable la vigilancia de una hora.

"Que es muy bueno vacunarse para los que no se han vacunado, me chequearon, yo vine voluntariamente, ha sido rápido a la hora que venimos; es necesario la vacuna para protegernos", destacó María Ofelia Rivera, paciente.

Un proceso simultáneo

"Vine como a las cinco y media, nos han atendido bien, todo ordenado, los médicos nos han atendido bien, ya me dijeron que es lo que me van a poner y luego la otra dosis. Me tomaron la presión, muy buen médico, para prevenir hay que estar previniendo y tener una alerta, ya que nos está dando la oportunidad el Gobierno; hay que aprovechar y ponérsela ya que no estamos pagando un solo córdoba, es gratuito sobre todo", dijo Luis Santiago Gómez, otro paciente.

La doctora Reyes, Ministra de Salud, realiza el acompañamiento a las brigadas de la salud, en este departamento son 20 brigadas que están aplicando la vacuna contra la COVID 19 durante este día, con una meta de 6 mil dosis y de ser superada agregaron las autoridades del Ministerio de la Salud que cuentan con dosis suficientes para continuar con la jornada.