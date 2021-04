Servicios médicos de calidad en el municipio de San Miguelito

El hospital primario del municipio de San Miguelito del departamento Río San Juan, se realizó una feria de salud Foto: TN8

La mañana de este sábado 10, en el hospital primario del municipio de San Miguelito del departamento Río San Juan, se realizó una feria de salud para fortalecer el servicio de atención en esta unidad hospitalaria.

Es gracias al gobierno de Nicaragua que este hospital viene brindando consultas médicas desde hace dos años para las familias que necesitan las diferentes atenciones médicas y con estas ferias de salud se fortalece la atención, brindando de esta forma un servicio de salud de calidad y calidez para el ciudadano que día a día demanda consulta.

La doctora Verónica Rugama, directora de este hospital primario, mencionó que "el día de hoy estamos desarrollando una feria de salud con médicos especialistas del hospital Dr. Luis Felipe Moncada de la ciudad de San Carlos, estamos brindando atención médica especializada tales como pediatría, oftalmología, cirugías generales, consulta externa y muchas otras las que el ciudadano más demanda en esta localidad, para nosotros es una gran felicidad mirar que las familias han asistido con mucho positivismo a nuestra feria de salud".

#Nicaragua | Familias de distintas comunidades del municipio San Miguelito, #RíoSanJuan, participan de la feria de salud en el hospital primario pic.twitter.com/zCcICF4RJe — TN8 Nicaragua (@canaltn8) April 10, 2021

La medicina natural también es parte de las especialidades médicas brindadas en esta feria de salud, por lo cual doña Medarda Ponce se presentó a requerir terapias complementarias.

"Tenía más de 4 días de andar con un dolor en la espalda, hoy viene a la feria y pues creame que con las terapias que me aplicó la especialista ahora me siento como nueva, es muy bonito ver como estos médicos vienen desde otro lugar a traer ese complemento médico que quizás por un u otro motivo en este hospital no hay, pero que con la presencia de estos médicos en estas ferias ahora ya salí beneficiada yo a como muchos otros lo harán".