Pacientes crónicos reciben vacuna contra covid 19 en Ometepe

El Ministerio de Salud (MINSA) en Altagracia, Isla de Ometepe, la mañana de hoy sábado aplicó la vacuna contra el covid 19 a pacientes de la tercera y con padecimientos crónicos como cardiopatía, enfermedades renales entre otras.

Según Heberto Alemán, director del centro de salud de Altagracia, el día de hoy se aplicó más de 600 dosis de la vacuna Covishield, se cumplió con el protocolo de aplicación de la vacuna y se realizó el procedimiento correspondiente después de aplicada la vacuna que previene la mortal enfermedad.

“Acá en la Isla de Ometepe estamos haciendo historia con la aplicación por primera vez de la vacuna contra la covid 19, esta es una jornada que se está llevando a cabo a nivel nacional, estamos administrando la Covishield, en este particular estamos priorizando a los pacientes mayores de 60 años con enfermedades como la diabetes, hipertensión y cardiópatas que tengan enfermedades renales crónicas” dijo el galeno.

Los pacientes acudieron a la unidad de salud de manera voluntaria, fueron atendidos amablemente por el personal médico y se les aplicó la vacuna sin ningún costo económico.

“Estoy alegre y contento, primero con Dios y con el gobierno que se ha interesado por nosotros los *rocos* estoy alegre también de ver a los demás compañeros y compañeras que de manera voluntaria accedimos a estar aquí para aplicarnos esta vacuna de manera gratuita”, dijo Edwin Flores, quien recibió una de las 600 dosis de la Covishield.

Ignacio Gutiérrez, de 62 de edad, fue la primera persona en recibir la vacuna, dio gracias a Dios y al gobierno nicaragüense por garantizar la salud del pueblo isleño.

“Gracias a Dios no siento nada anormal, no duele nada, me siento bien, todo esto es importante por eso venimos a vacunarnos y muy bueno que el gobierno trabaja por nosotros los pobres de noche y de día”, dijo don Ignacio, primera persona en ser inmunizada.

Luego de aplicada la vacuna a cada paciente se le entregó su tarjeta de vacunación y se les notificó la fecha en que se les aplicará la segunda dosis.