Masiva jornada de vacunación para prevenir la COVID-19 en León

Foto: Se aplicó la primera dosis de la vacuna/TN8

En la ciudad de León culminó la primera etapa de la jornada de vacunación, contra la prevención de la COVID-19, el Ministerio de Salud desarrolló la aplicación de la primera dosis de CoviShield, a los pacientes cardiópatas, con cáncer y las personas de 60 o más años con enfermedades crónicas de base.

“Nosotros tenemos un esquema de vacunación que protege contra 16 enfermedades, ahora se agrega esta enfermedad más que estamos protegiendo, serían 17 en total, todas son vacunas que vienen a prevenir y eso entra dentro la restitución del derecho a la salud que ha sido un compromiso de nuestro Buen Gobierno para asegurar a la población nicaragüense la protección de las enfermedades que corresponden”, recalcó la Ministra de Salud, Martha Reyes.

El Gobierno de Nicaragua continúa restituyendo el derecho de las personas a la salud gratuita, para proteger a la población de las distintas enfermedades.

“Me siento bien, me han atendido bien, mientras pasan 30 minutos en observación, estoy más tranquilo, pero siempre hay que usar esta mascarilla, hay que protegernos y proteger a los demás”, dijo Pablo Vargas, paciente.

Recorrido

“Yo vine con confianza, si no, no me la hubiera puesto, había dos opciones, voluntad y no voluntad, así que, yo tenía voluntad para ponérmela”, expresó Félix Ruíz Moreno, paciente.

La ministra informó que los días jueves 08 y viernes 09 de abril se estará vacunando voluntariamente en Chinandega y el sábado 10 de abril en Rivas.

“Son equipos de vacunación de 20 personas que, llevan la parte de vacunación, apoyo, de logística, de registro de la información, vamos a ir por etapa, del 06 al 30 se va cubrir a nivel nacional, esta semana estamos en León, del día de ayer (06 de abril) y hoy (07 de abril), Managua va a estar todo el período, del 06 al 30 en diferentes puntos que se va a ir informando semanalmente”, detalló Reyes.