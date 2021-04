Aumenta el comercio en el Mercado Alfredo Lazo, Estelí

Foto: Comercio en el mercado Alfredo Lazo en Estelí / TN8

Uno de los centros de compras más importantes para el desarrollo económico del Diamante de las Segovias, Estelí, es el Mercado Alfredo Lazo.

En este mercado esteliano es donde se brindan cientos de oportunidades de empleo y también dinamizan la economía local; en este 2021 la comercialización de los productos ha incrementado y más en fechas especiales.

“Nunca dejamos de vender gracias a Dios, estamos bendecidos, el año pasado fue duro para todos nosotros por la COVID-19. Los productos no se movían rápido, pero esta temporada de verano fue increíble por las ventas que alcanzamos, no me puedo quejar, mis productos lácteos fueron muy demandados porque las familias elaboraban sus comidas alusivas a esta fecha", manifestó Edgar Picado, comerciante de lácteos.

"El 2021 se está iniciando mejor a como se esperaba y hay que decir que también estamos en Estelí, que es uno de los departamentos más importantes para Nicaragua”, agregó Picado.

Dinamismo en mercado de Estelí

Son más de 300 tramos que ofrecen lácteos, frutas, hortalizas, diferentes cortes de carnes como bovina, porcina y además alimentos preparados.

“Los que vendemos verduras u otros productos habíamos pensando que se venderían más las frutas pero fue lo contrario, las familias que vinieron compraron todo, no había excepción en eso, por eso estamos muy contentos", mencionó Julio Siles, comerciante.

"Esto nos ayuda a mejorar nuestra economía, nuestras familias van a vivir mejor, nos estamos recuperando de las pérdidas del 2020. La población está respondiendo, también hay otros beneficios y es que vienen compradores de otros departamentos a abastecerse aquí porque saben que tenemos los mejores productos”, afirmó.

Este es un lugar donde llegan un aproximado de 3 mil personas semanalmente, como vendedores y compradores de diversas partes del país.